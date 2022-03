Z Lechią 2 kwietnia

Poniedziałek, 7 marca 2022 r. 15:07 Fumen, źródło: Legionisci.com

Znamy dokładne terminy meczów w ramach 27. kolejki. 2 kwietnia (sobota) Legia Warszawa podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Spotkanie obu drużyn rozpocznie się o godz. 20:00. To będzie pierwszy mecz stołecznego zespołu po przerwie na mecze reprezentacji. Natomiast po potyczce z gdańszczanami, podopieczni Aleksandara Vukovicia zmierzą się w Częstochowie z Rakowem w półfinale Pucharu Polski.



Najbliższe mecze Legii:

07.03.2022 (PN) 19:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

11.03.2022 (PT) 20:30 Górnik Łęczna - Legia Warszawa

15.03.2022 (WT) 18:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

19.03.2022 (SO) 15:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

02.04.2022 (SO) 20:00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

05.04.2022 (WT) Raków Częstochowa - Legia Warszawa (PP) - do potwierdzenia



