FIBA Europe Cup

Legia Warszawa 68-71 Pallacanestro Reggiana

Środa, 9 marca 2022 r. 19:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu 1/4 finału FIBA Europe Cup Legia Warszawa przegrała we własnej hali z zespołem Pallacanestro Reggiana 68-71. Wyniki poszczególnych kwart: 23-16, 10-19, 20-20, 15-16. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 16 marca.



Fotoreportaż z meczu - 57 zdjęć Woytka



Legioniści dobrze rozpoczęli to spotkanie. W ostatnich sekundach akcji zdobyli 3 punkty, chwilę później dołożyli jeszcze 4 i Legia szybko osiągnęła prowadzenie 7-0. O czas poprosił trener drużyny gości, ale to Cowels rzucił za 3 i podwyższył prowadzenie do 10-0. Dopiero na 4 minuty przed zakończeniem kwarty zawodnicy z Włoch zdobyli pierwsze punkty, ale rzutem za 3 odpowiedział Grzegorz Kulka. Później nadszedł jednak gorszy moment i na tablicy widniał wynik 15-14. Ostatecznie Legia wygrała tę część 23-16.



Druga kwarta nie rozpoczęła się już tak dobrze. To goście zdobywali punkty, a przy wyniku 23-23 o czas poprosił trener Legii. Kolejne minuty przyniosły wymianę punkty za punkty, ale w połowie drugiej kwarty goście po raz pierwszy wyszli na prowadzenie. Do przerwy legioniści przegrywali 33-35.



To goście jako pierwsi zdobyli punkty po przerwie i osiągnęli przewagę 6 pkt. Legioniści odrobili nieco straty, ale wciąż utrzymywała się niewielka przewaga włoskiego zespołu. Tuż przed końcem trzeciej kwarty Legia dzięki punktom Kamińskiego zdołała wyjść na prowadzenie 53-52.



Czwarta kwarta była bardzo wyrównana. To legioniści jednak osiągnęli niewielką przewagę i w pewnym momencie prowadzili 65-57. Niestety, szybko zrobiło się 65-64 i zapowiadała się nerwowa końcówka. Legia walczyła do końca, ale ostatecznie to goście wygrali trzema punktami.



Legia Warszawa 68-71 Pallacanestro Reggiana

Kwarty: 23-16, 10-19, 20-20, 15-16