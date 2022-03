W 61. minucie spotkania ze Śląskiem Wrocław za faul na przeciwniku żółtą kartką ukarany został Maik Nawrocki. Było to jego czwarte tego typu upomnienie, co oznacza, że obrońca Legii Warszawa nie będzie mógł wystąpić w piątkowym meczu 25. kolejki z Górnikiem Łęczna.

Lupus - 6 minut temu, *.centertel.pl Jeszcze jest Rose odpowiedz

Student_L - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Bardzo nieodpowiedzialny faul, teraz w bardzo istotnym meczu bedzoe grał Jędrzejczyk po kontuzji.. odpowiedz

