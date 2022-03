Josue: Trzy zwycięstwa z rzędu to w tym sezonie pewna nowość

Poniedziałek, 7 marca 2022 r. 22:47 źródło: Legia Warszawa

- Cieszę się, że kibice doceniają mój występ, ale najważniejsze, że zdobyliśmy dziś trzy punkty, bardzo dla nas ważne. Trzy zwycięstwa z rzędu to w tym sezonie pewna nowość, więc mam nadzieję, że będziemy walczyć i pracować dalej, dzięki czemu osiągniemy kolejne - powiedział po meczu ze Śląskiem Josue.



- Teraz każdy mecz jest dla nas jak finał rozgrywek, z takim nastawieniem powinniśmy wychodzić na plac. W piątek czeka nas kolejne takie spotkanie przeciwko Górnikowi – jedziemy tam zgarnąć kolejny komplet punktów. Dziś kluczem do zwycięstwa była walka i skupienie na wspólnym celu. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później padnie dla nas bramka, jeśli będziemy pracować tak, jak miało to miejsce dotychczas. Na koniec najbardziej liczą się trzy punkty. Jasne, że chcemy grać ładnie, jednak w takich spotkaniach jak to, najważniejszy jest końcowy rezultat.



- Wyjście z dołu tabeli to zupełnie inne uczucie niż przebywanie tam. Wciąż jednak musimy pamiętać, że to jest Legia, a jej pozycja nie jest dobra. Wychodzimy ze strefy spadkowej – najgorszego miejsca, w jakim mogliśmy się znaleźć. Teraz zdobyliśmy trzy punkty, w piątek czeka nas kolejny finał i – miejmy nadzieję – kolejny komplet oczek. Tak należy myśleć do końca sezonu. Mamy swoje cele i zamierzamy je osiągnąć.







SONDA Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy w sezonie 2021/22? tak nie