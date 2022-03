Siatkówka

Siatkarska Legia uruchomiła zrzutkę - wesprzyj sekcję!

Wtorek, 8 marca 2022 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja siatkówki Legii Warszawa, która po wielu latach zdołała awansować na zaplecze ekstraklasy i w obecnym sezonie spisuje się nadspodziewanie dobrze, ma problemy ze spięciem budżetu. Najbardziej utytułowana sekcja naszego klubu, która zdobyła 28 medali mistrzostw Polski oraz 5 Pucharów Polski, wielokrotnie rywalizowała w europejskich pucharach, uruchomiła zrzutkę na dokończenie sezonu 2021/22. Każdy z Was może wesprzeć nasz zespół TUTAJ.



"Sezon 2021/2022 jest wspaniały pod względem sportowym. Zapewniliśmy sobie utrzymanie w 1. lidze, a wciąż mamy szanse na grę w fazie play-off. Drużyna potrafi ograć rywali z górnej części tabeli, a w każdym meczu pokazuje niezwykły charakter.



Niestety pod względem finansowym sezon ten nie rysuje się tak kolorowo. Zakładany przed sezonem budżet, z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne, takie jak rosnące szybko ceny czy zamieszanie wokół przepisów podatkowych, okazał się druzgocący. Pojawiła się więc istotna luka, która sprawia, że trudno myśleć w danym momencie o jak najlepszej grze, kiedy myśli uciekają do spraw pozasportowych. Mamy wokół siebie wspaniałych sponsorów, jednak ich wsparcie jest niewystarczające, aby zapewnić spokojny byt sekcji przez resztę sezonu.



Dlatego też postanowiliśmy zorganizować niniejszą zrzutkę. Kibice Legii wielokrotnie pokazywali, że są w stanie dokonywać rzeczy wielkich, pokazują, że Legia to coś więcej niż klub. Tak jak przez wszystkie lata stopniowego rozwoju naszej Sekcji mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie niezliczonej liczby kibiców, tak jesteśmy przekonani, że i teraz w tym niezwykle trudnym momencie, kibice pomogą naszej sekcji.



Bazowa kwota tej zbiórki to 150 000 zł. Każda złotówka zebrana ponad tę kwotę pozwoli w spokoju planować dalszy rozwój sekcji. Całość dochodu ze zbiórki zostanie przekazana na statutową działalność klubu - opłaty za halę, transport, organizację meczów domowych oraz wyjazdowych, etc. Dodatkowo cały czas prężnie rozwijamy naszą Akademię i chcielibyśmy, aby przystąpiła ona do rozgrywek ligowych w nowym sezonie. Bez wsparcia finansowego będzie to bardzo utrudnione.



Dziękujemy, że jesteście z nami i wierzymy, że tak jak przez wszystkie lata, dalej będziemy mogli cieszyć się wspaniałą grą naszych siatkarzy i kolejnymi sukcesami!" - informuje siatkarska Legia.



ZRZUTKA