Mladenović: Mam nadzieję, że złe chwile już za nami

- Nie jesteśmy jeszcze w takim momencie, że możemy złapać oddech. To trzecie zwycięstwo z rzędu, ale niestety znów z rywalem - śmieszne to - ale walczącymi z nami o utrzymanie - mówi Filip Mladenović po meczu ze Śląskiem Wrocław. - Takie jest życie, ale na razie jesteśmy na dobrej drodze i musimy to kontynuować. Mieliśmy tak wiele meczów, kiedy straciliśmy głupie bramki i kończyliśmy je porażkami. Teraz zachowaliśmy 0 z tyłu, kontrolowaliśmy mecz, utrzymaliśmy ustawienie, ale też i nastawienie. Wiedzieliśmy, jak ważny to był dla nas mecz. Legia to zawsze Legia. Mieliśmy słabe chwile, ale mam nadzieję, że to już za nami.

Tommybielany - 48 minut temu, *.centertel.pl Niech już Ribeiro wraca albo nawet Holowanie za niego bo patrzeć się nie da.W ataku zero i w obronie też zero,gramy jakby w osłabieniu.

odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.Gawex.PL Do gry się weź lepiej pozorancie! odpowiedz

Er - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Panie Mladen śmiesznie to ty grasz za takie pieniądze patrzeć nie można na nieporadność która pokazuje Pan na boisku ale na pocieszenie dodam że jest jeszcze gorszy Slisz. odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl *jestey na dobrej drodze " oczywiście do tego by grać w 1 lidze a tam możecie nie mieć łatwo i przyjemnie prezentując taki poziom jak obecnie. Trzecie zwycięstwo z rzędu tylko z kim??? drużynami które dorównują wam obecną forma a i tak przez większość meczów kopiecie się po czołach męcząc widzów i samych siebie zarazem. Wymeczone wygrane taki plus z tego że dają wam punkty i nic więcej nie wnoszą.

Zweryfikują was szanowny Panie mecze czubem tej naszej mocnej ekstraklasy.

Zobaczymy wowczas czy piękne opowieści o powrocie formy o woli walki jednosci w drużynie itd co nam trener opowiada przełożą się na wyniki na boisku lub na prawdziwa walkę a nie jak wczoraj w pierwszej połowie....

Trenujcie mobilizujcie a czas pokaże ile jestescie warci.... odpowiedz

luki - 2 godziny temu, *.chello.pl gdzie jest Ribeiro? ile można się leczyć po wyrostku? odpowiedz

Bercia - 3 godziny temu, *.net.pl ty zacznij wreszcie grać kałmuku i dogrywać celnie odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.centertel.pl Chłopie ty jesteś słaby bez formy a na dodatek machasz tymi łapami odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.plus.pl Niefortunne jest to stwierdzenie "śmieszne to". Nie podoba mi się Pana pozorowana gra, panie Mladenović. Jest Pan jednym z tych, przez postawę których nie wszystkim jest do śmiechu. odpowiedz

