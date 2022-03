Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 5-2 Pilica Białobrzegi. Hat-trick Dzięgielewskiego

Sobota, 12 marca 2022 r. 15:22 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w Legia Training Center z Pilicą Białobrzegi 5-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1 po bramkach Dawida Dzięgielewskiego. W meczu wystąpiło aż 8 zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny, spotkanie z trybun oglądali przedstawiciele sztabu szkoleniowego jedynki (Vuković, Astiz, Dowhań) a także prezes Dariusz Mioduski i dyrektor sportowy Jacek Zieliński.



Fotoreportaż z meczu - 31 zdjęć Woytka



W 14. minucie w polu karnym nieprzepisowo powstrzymywał Kacper Skibicki. Rzut karny na bramkę strzałem po ziemi zamienił Igor Korczakowski. 3 minuty później legioniści mieli okazję na wyrównanie, po tym jak faulowany był Dawid Dzięgielewski. Sam poszkodowany dogrywał piłkę w szesnastkę, jednak Filip Laskowski nie zdołał oddać celnego strzału.



W 37. minucie do wyrównania doprowadził Dawid Dzięgielewski. Po dobrej akcji Kacpra Skibickiego Dzięgielewski z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki. W 41. minucie legioniści odzyskali piłkę w okolicy pola karnego przeciwników. Nikodem Niski świetnie zagrał w pole karne do Dzięgielewskiego, który skutecznie wykończył akcję.



Na drugą połowę Legia wyszła z dwiema zmianami w składzie. Kacpra Skibickiego i Szymona Włodarczyka zastąpili Ramil Mustafajew i Igor Strzałek. W 53. minucie doskonałą interwencją popisał się bramkarz Legii, Richard Strebinger.



W 67. minucie bardzo mocnym strzałem z prawej strony po długim rogu Filipa Adamczyka pokonał Ramil Mustafajew, który niedawno pojawił się na boisku. W 76. minucie Jakub Kwiatkowski otrzymał bardzo dobre prostopadłe podanie, piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki. Na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu drugą bramkę dla gości zdobył Marcin Bykowski. W 88. minucie znakomitą indywidualną akcją popisał się Dawid Dzięgielewski. Zawodnik Legii przebiegł pół boiska, położył golkipera i ustalił wynik meczu.



20 marca o godzinie 12 Wojskowi podejmą w LTC Mamry Giżycko.



III liga: Legia II Warszawa 5-2 (2-1) Pilica Białobrzegi

15' 0-1 Igor Korczakowski (k)

37' 1-1 Dawid Dzięgielewski

41' 2-1 Dawid Dzięgielewski

67' 3-1 Ramil Mustafajew

76' 4-1 Jakub Kwiatkowski

86' 4-2 Marcin Bykowski

88' 5-2 Dawid Dzięgielewski



Legia II: 15. Richard Strebinger, 17. Nikodem Niski, 18. Karol Noiszewski, 4. Joel Abu Hanna (62' 16. Patryk Konik), 26. Mateusz Grudziński, 23. Kacper Skibicki (46' 11. Ramil Mustafajew), 6. Filip Laskowski (68' 19. Jakub Kwiatkowski), 8. Ihor Charatin (62' 9. Arkadiusz Ciach), 21. Kacper Skwierczyński, 20. Szymon Włodarczyk (46' 24. Igor Strzałek), 7. Dawid Dzięgielewski



Pilica: 30. Filip Adamczyk, 5. Stanisław Muniak (82' 10. Marcin Bykowski), 7. Igor Korczakowski, 8. Adrian Karasek (46' 2. Wiktor Żurawski), 11. Damian Winiarski, 13. Marcin Rawski, 15. Marcin Pankowski (55' 14. Olaf Uziębło), 16. Kacper Klinicki, 18. Maciej Kencel, 19. Patryk Walasek, 21. Bartosz Zawadzki



żółte kartki: Skibicki, Laskowski, Mustafajew, Ciach

sędzia: Adam Sekuterski (Łódź)