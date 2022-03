Śląsk Wrocław 78-91 Legia Warszawa

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

były mieszkaniec Warszawy - 4 minuty temu, *.52.135 lokalnie jestem za Czarnymi i będę miał dylemat, gdy Legia zagra w Słupsku :) odpowiedz

(L) - 34 minuty temu, *.centertel.pl byłem sektor C1 ???? odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Brawo dla Legii, pierwsze (zdaje się) zwycięstwo Legii nad Andrejem Urlepem, tym większe gratulacje! odpowiedz

BUDUJMY HALE WARSZAWY NA MYŚLIWIECKIEJ A TAM SPORT I ROZRYWKA! - 1 godzinę temu, *.252.71 UF BRAWO!I TAK ZAWSZE!GRAĆLEEEGIIIA!KOOOSZ! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo, nasze rozegranie w koncu zaczyna wygladac tak jak nalezy. I ostatnio pisalem ze jak zaczniemy rozgrywac pilke to taki Cowels bedzie rzucal 8-10 trojek w meczu. Dzisiaj 7 trafil. Ma wiecej wolnych pozycji dzieki dobremu rozegraniu. Zreszta nie tylko on. Legia trojkowiczami stoi. Mamy zawodnikow ktorzy mogą smialo walczyc o wicemistrzostwo, niestety watpie zebysny az tak szybkk sie zgrali. Ale kto wie moze powalczymy o medal. Poki co nie moge sie doczekac srodowego meczu. Awans to bylaby piekna sprawa. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.