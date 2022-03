25. kolejka Ekstraklasy. Raków liderem

Po 25. kolejce nastąpiła zmiana na pozycji lidera Ekstraklasy. W poniedziałek Raków wygrał ze Stalą i wskoczył na 1. miejsce. W piątek Termalika przegrała z Zagłębiem, a Górnik Łęczna musiał uznać wyższość Legii. W sobotę Pogoń tylko zremisowała na wyjeździe z Cracovią. Porażkę zanotował Górnik Zabrze, a także Lechia. Z kolei w niedzielę Lech w ostatniej sekundzie doprowadził do remisu w Krakowie. We Wrocławiu Śląsk podzielił się punktami z Radomiakiem, a Jagiellonia przegrała u siebie z Wisła Płock. 25. kolejka: Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-2 Zagłębie Lubin Górnik Łęczna 0-1 Legia Warszawa Warta Poznań 2-1 Górnik Zabrze Piast Gliwice 1-0 Lechia Gdańsk Cracovia 1-1 Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok 0-1 Wisła Płock Śląsk Wrocław 0-0 Radomiak Radom Wisła Kraków 1-1 Lech Poznań Raków Częstochowa 2-1- Stal Mielec Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Brawo Rakow. Nie wazne kto mistrzem aby nie ta stara k**** Amica Grodzisk Posran. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Raków! J...ć łacha! odpowiedz

Jano - 13 godzin temu, *.orange.pl Ale gadajcie co chcecie ale mimo var i całej tej technologii jak sędzia chce to mecz przekręci przykład mieliśmy w Krakowie odpowiedz

Po(L)ubiony - 13 godzin temu, *.aster.pl @Jano: Frankowski na VAR-ze sędziuje mecz pyr. To musiało się tak skończyć. odpowiedz

Olo - 22 godziny temu, *.chello.pl Chwilę ta liga wyglądała normalnie (nie licząc Legii), czyli że ci z przodu tabeli punktowali dość regularnie, ale już wróciła stara dobra Ekstraklasa, czyli każdy może wygrać z każdym. Co za dno ta liga. odpowiedz

PZPN!PZPN!JE...!JEBA...!PZPN! - 23 godziny temu, *.248.110 NAJPIERW Z RAKOWEM TERAZ Z WISŁĄ ...CZY KULESZA WZIOŁ ŁAPÓWE I SZEF SĘDZIÓW? MOŻLIWE ,KAŻDY SZUKA GOTÓWKI A AMIKA BOGATA PŁACI ....I ZROBI WSZYSTKO ABY MIELI MISTRZA NA 100LAT MIKI POŚRAN.... odpowiedz

Marcin O. - 13.03.2022 / 22:23, *.telkab.pl skandal i złodziejstwo w Krakowie, kuchenkorz za uszy ciągnięty, nie uznano prawidłowej bramki dla wisły i doliczono 7 minut......ależ wstyd i gdzie są te autorytety sędziowskie i redakcyjne....nic nie widzieli kolejny raz ??? odpowiedz

L - 13.03.2022 / 21:34, *.tpnet.pl Pytanie poco i dla kogo jest VAR odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 13.03.2022 / 21:22, *.19.184 Widzę tutaj zagorzałą dyskusje ludzi interesujących się bardziej klubem z Poznania niż własnym. Co was obchodzi Lech, dla nas to że Wisła nie wygrała jest na korzyść. Jak my szliśmy na mistrza to też pisali że nam sędziowie pomagają. Ogarnijcie się a nie wszędzie spisków szukacie. odpowiedz

Yeti - 13.03.2022 / 20:07, *.vectranet.pl Tradycyjnie sędzia pomaga łachowi. Gol na 2:0 dla wisły prawidłowo zdobyty, ale var to upier...lił. odpowiedz

antek - 10 godzin temu, *.play-internet.pl @Yeti: i 7 minut jakby tyle nie przedłużył to kij w var i tak by przegrali odpowiedz

Cała Polska widziała - 13.03.2022 / 20:04, *.tpnet.pl Po raz kolejny wałki sędziowskie na korzyść lecha! Oglądałem mecz wisły z lechem i po pierwsze nie uznali im prawidłowo strzelonego gola (Ondrasek podskoczył w miejscu a Bednarek w niego wpadł i się przewrócił) po drugie doliczyli 7 minut kiedy nie było praktycznie żadnych przerw w meczu. Ludzie co jest??? odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 13.03.2022 / 20:09, *.orange.pl @Cała Polska widziała: przypominam na Varze kibic lacha, zdeklarowany, pajac z Torunia.... Na siłę mistrzem ma być posranski klubik.... odpowiedz

as - 13.03.2022 / 22:04, *.ckmediator.pl @(L) evinho. Onet. Pl:może i bedzie posrański klubik a twój szmaciany na dnie hahahaha odpowiedz

Trójmiejski Legionista - 46 minut temu, *.orange.pl @as: Wypad na forum kuchenkorza lamusie. Na razie na dnie, za to ostatnio masa mistrzostw nie to co amica. odpowiedz

Arm - 13.03.2022 / 20:01, *.orange.pl Na moje oko Skorza skończy jak Bielica. Ile oni zdobyli - 8/18 na wiosnę? + ich kompleksy i strach i tyle będzie z MP. Do naszego meczu z nimi będą już zjadali palce ze stresu ze im tytuł odjeżdża, my ich dojedziemy i tyle będzie z projektu MS. U nas tez miał MP na tacy. Aczkolwiek myslalem, ze jak my ich nie gonimy to sobie zdobędą to MP. Ale u nich coś nie działa nadal w głowach. odpowiedz

:) - 13.03.2022 / 19:53, *.plus.pl Za niecały miesiąc w Poznaniu rozstrzygniemy kwestie mistrzostwa wygrywając z Amico/Lechem. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 13.03.2022 / 19:49, *.plus.pl Jedynie chyba raków może zagrozić Amice, bo Pogoń się jak zwykle gubi na wiosnę niby czołówka ale czegoś brak tak jakby nie wierzyli że mogą w Szczecinie być mistrzem nie mają takiej jakiejś atmosfery i wiary że mogą. Raków z kolei też nie do końca przekonuje ale ma trenera co chce mistrzostwa i mu zależy ale pytanie czy grajkom też? A z kolei Amica nawet jak gra słabo to sędziowie i var ich pociągną i pomogą. odpowiedz

Kolega po szalu - 13.03.2022 / 19:39, *.plus.pl Pilnujemy mistrzostwa dla Amiki panowie z Var i sędziowie? odpowiedz

Urs72 - 13.03.2022 / 19:38, *.chello.pl Do końca wszyscy jadą z Lechem i obsranym Skorzą , pozdro odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 13.03.2022 / 19:36, *.plus.pl Doliczyli 7 minut a Amica w 8 wyrównała do tego var nie uznał gola Wiśle a w meczu z nami jak Miszta niby faulowany był to uznali gola krakusom. Czasy się zmieniają ale sędziowanie dalej jak Wójcik z Opola. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 13.03.2022 / 17:33, *.orange.pl Ten pajacyk z Torunia na Varze w Krakowie. Deklarowany kibic drużyny z Posrania. Pilnujemy tytułu dla Słowików. odpowiedz

Zgred - 13.03.2022 / 15:12, *.02.net Spalony przy golu dla Cracovi odpowiedz

WoLa - 13.03.2022 / 11:29, *.tpnet.pl Dlaczego Cracovia chciała lać swoich pikników? odpowiedz

j 23 - 13.03.2022 / 09:24, *.aster.pl Legia idzie na miszcza odpowiedz

Wołomin NR - 13.03.2022 / 01:10, *.play-internet.pl Co to za horror portowy horror, po co takie prezenty dla Rakowa?!

/-: odpowiedz

L - 13.03.2022 / 00:24, *.tpnet.pl Patrząc na grę Pogoni to ja nie wiem czy Kosta Runjaic to dobry wybór dla nas. W każdym meczu gra kompletnie inny skład. Bardzo dużo meczów wygrali na farcie. Ogólie 3 miejsce z taką grą to dla Pogoni będzie duży sukces. Raków wygra mistrzostwo jak dla mnie. odpowiedz

Arek - 13.03.2022 / 00:28, *.tpnet.pl @L: przecież nikt jeszcze nie powiedział że on przyjdzie. Ja się wcale nie zdziwię, jak zostanie Vuko, albo przyjdzie Berg. odpowiedz

MarioL - 13.03.2022 / 11:46, *.wanadoo.fr @L: Pogon zawsze na wiosnę gra gorzej.O mistrza powalczy Raków i Lech.Lechowi może pomoc PZPN. odpowiedz

Fryzjer - 13.03.2022 / 15:00, *.tele2.se @MarioL : Legii już pomaga PZPN...

odpowiedz

Rob - 13.03.2022 / 19:43, *.chello.pl @Fryzjer : z ciebie to frajer nie fryzjer. odpowiedz

