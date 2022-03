25. kolejka Ekstraklasy. Remis Pogoni

Komentarze (5)

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co to za horror portowy horror, po co takie prezenty dla Rakowa?!

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Patrząc na grę Pogoni to ja nie wiem czy Kosta Runjaic to dobry wybór dla nas. W każdym meczu gra kompletnie inny skład. Bardzo dużo meczów wygrali na farcie. Ogólie 3 miejsce z taką grą to dla Pogoni będzie duży sukces. Raków wygra mistrzostwo jak dla mnie. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @L: przecież nikt jeszcze nie powiedział że on przyjdzie. Ja się wcale nie zdziwię, jak zostanie Vuko, albo przyjdzie Berg. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 3 godziny temu, *.52.135 Pogoń zesrała się metr przed kiblem odpowiedz

antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze: kibel co odpowiedz

