Po 21. kolejce na czele III ligi grupy I nadal znajduje się Legionovia Legionowo, która w meczu na szczycie wygrała 1-0 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Legia II Warszawa aktualnie zajmuje 6. lokatę ze stratą 11 oczek do lidera. W miniony weekend Wojskowi wygrali 5-2 z Pilicą Białobrzegi. Na dnie tabeli niezmiennie Wissa Szczuczyn, która tym razem przegrała u siebie z rezerwami Jagiellonii 0-4. Wyniki 21. kolejki III ligi GKS Wikielec 0-0 Ursus Warszawa ŁKS II Łódź 2-1 (1-1) Sokół Aleksandrów Łódzki Legia II Warszawa 5-2 (2-1) Pilica Białobrzegi Mamry Giżycko 2-1 (0-0) Znicz Biała Piska Unia Skierniewice 1-2 (0-1) Błonianka Błonie Legionovia Legionowo 1-0 (1-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki Broń Radom 1-1 (0-1) Lechia Tomaszów Mazowiecki Pelikan Łowicz 2-0 (2-0) KS Kutno Wissa Szczuczyn 0-4 (0-2) Jagiellonia II Białystok Tabela, wyniki i terminarz III ligi

