Dzień Kobiet - wszystkiego najlepszego Legionistki!

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim fankom Legii Warszawa najserdeczniejsze życzenia - wszelkiej pomyślności, radości życia i dużo zdrowia. Niech uśmiech nie znika z waszych twarzy, szczególnie podczas meczów ukochanej drużyny :) Wszystkiego najlepszego! Przypominamy, że jeszcze dzisiaj każda kobieta będzie miała możliwość zakupu biletu na mecz z Bruk-Betem Termaliką w cenie 8 zł na dowolną trybunę z wyjątkiem strefy biznes. Kobiety, które posiadają karnety, otrzymają voucher na darmowy bilet przypisany do konta kibica dla osoby towarzyszącej. Obowiązuje również zniżka 30% na produkty nieprzecenione w sklepie stacjonarnym Legia FanStore.

