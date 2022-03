Z obozu rywala

Górnik przed meczem z Legią. Koniec passy

Czwartek, 10 marca 2022 r. 12:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 legioniści w Łęcznej zmierzą się z Górnikiem, którego w zeszłym tygodniu ograli w Pucharze Polski 2-0. Zapraszamy do relacji z obozu rywala.



Jeszcze do pucharowej rywalizacji Górnika z Legią mogliśmy mówić o zespole Kamila Kieresia jako o pozytywnym zaskoczeniu. Łęcznianie byli niepokonani od ośmiu spotkań, jednak porażka 0-2 z Legią spowodowała zakończenie tej serii. Górnik w Warszawie stworzył sobie kilka sytuacji, jednak to legioniści pewnie awansowali do następnej rundy Pucharu Polski.







W lidze Górnik wciąż mógł się szczycić mianem bycia niepokonanym od siedmiu meczów, jednak ich dobra passa zakończyła się w miniony weekend, kiedy to przegrali 1-3 z Wisłą Płock. Łęcznianie zaprezentowali się słabo. W obronie popełniali proste błędy i łatwo byli ogrywani przez płocczan. Kozłem ofiarnym stał się 32-letni Bartosz Rymaniak, który zupełnie pogubił się przy trzech trafieniach rywali. W ofensywie Górnik nie istniał. Poza ładną akcją bramkową Janusza Gola i Damiana Gąski, nie mieli zbyt wielu sytuacji. Porażka spowodowała, że beniaminek znalazł się w strefie spadkowej. Aktualnie zespół trenera Kieresia zajmuje 16. miejsce w tabeli, jednak ostatni Bruk-Bet Nieciecza traci do łęcznian zaledwie dwa oczka. Straty do klubów wyżej w tabeli Górnik nie ma dużych, gdyż do 12. Śląska Wrocław tracą dwa punkty, a do Legii zaledwie punkt.



