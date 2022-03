Baraże eMŚ: Rosja wykluczona, Polska w finale

FIFA podjęła decyzję o ukaraniu reprezentacji Rosji wykluczeniem z meczu barażowego z Polską o awans do finałów tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. Powodem jest inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Decyzja ta oznacza, że Polska uzyskuje awans od razu do finału ścieżki barażowej, w którym zmierzy się ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. Spotkanie odbędzie się 29 marca o godz. 20:45 w Chorzowie.

Maciex - 1 godzinę temu, *.chello.pl Michniewicz pierwszy sukces-Rosja wyeliminowana BRAWO. A tak poważnie to nie podoba mi się taka sytuacja powinniśmy dostać kogoś w zamian.... odpowiedz

