Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Śląskiem Wrocław

Piątek, 11 marca 2022 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotę we wrocławskiej hali Stulecia zmierzą się ze sobą drużyny, które przed rokiem rywalizowały o brązowy medal mistrzostw Polski. Zarówno Legia, jak i Śląsk w ostatnią środę grały spotkania europejskich pucharów z włoskimi zespołami.



Dolomiti Trentino to zespół nieznacznie słabszy w obecnym sezonie od Unahotels Reggio Emilia, z którym Legia rywalizuje o półfinał FIBA Europe Cup. Wrocławianie swój mecz wygrali 77:68, dzięki czemu zachowali szansę na wyjście do dalszego etapu rozgrywek EuroCup - dzięki wycofaniu z gry rosyjskiego zespołu. W meczu z ekipą z Trento najlepiej wypadli Aleksander Dziewa (25 pkt.) oraz Travis Trice (21 pkt.). Ten drugi zawodnik dołączył do WKS-u w drugiej połowie października i szybko okazał się sporym wzmocnieniem. Obecnie jest jednym z najlepszych zawodników Energa Basket Ligi. Zanim trafił do Śląska, występował w Europie w Tofasie Bursa, Strasbourgu, Brescii i Galatasaray. We Wrocławiu zastąpił zwolnionego Strahinję Jovanovicia, którego niedługo później przechwyciła Legia. Z kolei przed meczem naszej drużyny z Unahotels Reggio Emilia, trener Kamiński poinformował, że choć serbski rozgrywający wciąż pozostaje zawodnikiem naszego klubu, to otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.



Legia we wspomnianej rywalizacji o półfinał FIBA Europe Cup zaprezentowała się zdecydowanie lepiej niż w ligowym meczu z Astorią. Naszym zawodnikom nie można było tym razem odmówić zaangażowania, twardej postawy w obronie, co zaowocowało prowadzeniem 65:57 na pięć minut przed końcem gry. Niestety w samej końcówce goście zdołali zniwelować straty i ostatecznie przed rewanżem mają 3-punktową zaliczkę. Jeśli legioniści chcą wywalczyć dwa punkty w sobotnim meczu ze Śląskiem, muszą wykazać się takim właśnie zaangażowaniem. Śląsk w EuroCupie może nie odniósł zbyt wielu wygranych, ale kilka spotkań z ich udziałem stało na bardzo dobrym poziomie. Tak było choćby w rywalizacji w Belgradzie z Partizanem (tego samego dnia Legia wygrała w Leiden), gdzie o porażce zdecydowała bardzo kontrowersyjna decyzja sędziów w ostatnich akcjach meczu.



Śląsk aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w ligowej tabeli, z bilansem 16 wygranych i 8 porażek. Na własnym parkiecie wygrali 10 z 13 rozegranych spotkań. Drużyna Śląska prowadzona jest przez Andreja Urlepa, który po kilku tygodniach obecnego sezonu zastąpił Petara Mijovicia (tego sprowadzono w miejsce Olivera Vidina, który wybrał ofertę pracy w Zastalu Zielona Góra). W zespole dokonano roszad w trakcie sezonu - pożegnano podkoszowego Cyrila Langevine, którego przechwycił szybko King Szczecin. Zatrudniono najpierw w listopadzie łotewskiego centra, Martinsa Meiersa (208 cm), który jest uzupełnieniem drużyny w strefie podkoszowej (śr. 12 min.). W ostatnich tygodniach sprowadzono z kolei brata Travice'a Trice'a - D'mitrika Trice'a, który występuje głównie na pozycji numer 2. Z meczu na mecz rośnie rola tego gracza, który z pięciu meczów ligowych zaliczył dwa, w których punktował bardzo okazale (16 pkt. w meczu ze Stalą i 15 pkt. z Astorią).



Zdecydowanie najlepszym graczem WKS-u jest Travis Trice, który notuje średnio 17,3 pkt. na mecz, trafiając aż 48,7% rzutów za 3 i notując 7,8 (!) asysty. Dwucyfrowymi zdobyczami punktowymi mogą się pochwalić Kerem Kanter (śr. 11,7 pkt., 6,2 zbiórki), odgrywający coraz większą rolę w reprezentacji Polski - Aleksander Dziewa (11,3 pkt.) oraz Kodi Justice (10,8 pkt.). Trener Urlep dysponuje bardzo szeroką kadrą, w której są koleji gracze będący powoływani do reprezentacji - dobrze znany z gry w Legii w poprzednim sezonie - Jakub Karolak (śr. 8 pkt., 43,4% za 3), a także Łukasz Kolenda (śr. 8,7 pkt. i 3,1 as. w ciągu 22 min.) oraz kapitan zespołu, który wiele daje przede wszystkim w grze obronnej - Michał Gabiński. Coraz więcej minut w ostatnich meczach dostawał środkowy Szymon Tomczak. W kadrze są również utalentowani młodzieżowcy - Jan Wójcik oraz Kacper Gordon.



W pierwszym meczu obu drużyn, Śląsk w pełni zasłużenie wygrał w listopadzie w hali na Bemowie 87:73. W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą 5-krotnie i cztery spotkania wygrywał zespół z Dolnego Śląska (w tym dwukrotnie po dogrywce).



W ostatnich kilkunastu latach mecze Śląska z Legią odbywały się we Wrocławiu w hali Orbita lub Kosynierce - w niej nasze drużyny rywalizowały m.in. na zapleczu ekstraklasy przed sześciu laty. Sobotnie spotkanie rozegrane zostanie w hali Stulecia i będzie to pierwszy mecz obu zespołów rozgrywany w tym właśnie obiekcie, od 21 lat. Tamto spotkanie wygrali wrocławianie, którzy zresztą byli wtedy medalistą mistrzostw Polski, z kolei Legia dopiero awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej.



Śląsk od niedawna występuje w hali Stulecia, gdzie rozgrywa wybrane mecze. Tam m.in. mierzyli się w tym tygodniu z Dolomini Trento, tam też zagrają niebawem rewanż z Partizanem. Wrocławscy kibice mieli możliwość zakupu pakietów na trzy kolejne mecze w tym wysłużonym obiekcie, który w ostatniej dekadzie doczekał się odnowienia. Wejściówki na sobotni mecz można kupić również osobno. Do dyspozycji fanów będzie wydzielona część trybun - wszystkie trybuny na dolnym poziomie oraz jeden z balkonów.



Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 17:30. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra.







WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 16-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,2 / 78,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,9%



Skład: Łukasz Kolenda, Kacper Gordon, D'mitrik Trice, Travis Trice II (rozgrywający), Kodi Justice, Jakub Karolak, Aleksander Leńczuk, Kacper Marchewka (rzucający), Ivan Ramljak, Justin Bibbs, Michał Gabiński, Igor Kozłowski, Jan Wójcik, Maksymilian Zagórski (skrzydłowi), Kerem Kanter, Aleksander Dziewa, Martins Meiers, Szymon Tomczak, Szymon Walski (środkowi)

trener: Andrej Urlep, as. Andrzej Adamek, Robert Skibniewski



Przewidywana wyjściowa piątka: Travis Trice II, Jakub Karolak, Ivan Ramljak, Kerem Kanter, Aleksander Dziewa



Najwięcej punktów: Travis Trice II 242 (17,3), Kerem Kanter 281 (11,7), Aleksander Dziewa 272 (11,3).



Ostatnie wyniki: Zastal (w, 81:71), Stal (w, 83:74), Astoria (d, 90:81), Arka (w, 65:80), Anwil (d, 74:80), Czarni (w, 89:79), King (w, 99:83), MKS Dąbrowa (d, 102:60), Trefl (d, 77:67), Legia (w, 73:87), Twarde Pierniki (d, 68:70), GTK (d, 106:74), Spójnia (d, 105:90), HydroTruck (w, 64:67), Start (d, 84:76), Zastal (d, 85:88), Arka (d, 86:63), Anwil (w, 97:89), Czarni (d, 96:84), Stal (d, 79:69), King (d, 85:74), MKS Dąbrowa (w, 87:88), Astoria (w, 77:88), Trefl (w, 89:102).

PP: Stal (w, 94:87).

EuroCup: Lietkabelis Panevezys(d, 59:70), Boulogne Metropolitans 92 (w, 86:83), Turk Telekom Ankara (w, 89:73), Lokomotiv Kuban Krasnodar (d, 68:98), Dolomiti Energia Trento (w, 81:77), Hamburg Towers (d, 87:71), Partizan Belgrad (w, 75:73), Joventut Badalona (d, 73:87), Lietkabelis Panevezys (w, 88:65), Bologne Metropolitans 92 (d, 59:74), Turk Telekom Ankara (d, 80:67), MoraBanc Andorra (w, 99:65), Dolomiti Energia Trento (d, 77:68).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 23-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 11-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 80,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,6%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 318 (śr. 13,8), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 278 (12,1), Łukasz Koszarek 216 (9,4), Robert Johnson 121 (20,2).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71).



Termin meczu: sobota, 12 marca 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: Wrocław, ul. Wystawowa 1 (hala Stulecia)

Pojemność hali: 5242 miejsca

Ceny biletów: 30, 40, 50 zł (ulgowe) oraz 40, 50, 60 i 200 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra