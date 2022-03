Komentarze (43)

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Jaki ma sens wpuszczanie co mecz Kastrata na 30 sekund? odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.ar-network.pl @wtf:

Może żeby wkład do pralki był optymalny. A tak serio, to też mnie to dziś bardzo zaczęło zastanawiać...ale o tym innym razem. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl luzik. To wychodzimy ze strefy spadkowej na dobre. odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl No to teraz murowanko i nerwówka do końcowego gwizdka. odpowiedz

KaroL - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak już vuko odejdzie i znajdzie inny klub to na bank będzie chciał transferu peharta. Postanowił go wystawiać do momentu odejścia peharta na emeryturę odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl Czyżby Legia chciała wygrać z beniaminkiem? To ci niespodzianka ;-) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @vadisodjidjiaofoe: wiedziałem, że coś musi pójść nie tak... odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl A jednak geniusz!Całymi latami ukrywa swój talent,by w najważniejszym momencie wszystkich zaskoczyć. odpowiedz

Er - 4 godziny temu, *.chello.pl SLISZ-DRAMAT ale to już normalka!!!! Najsłabszy człowiek w Ekstraklasie!!!!!!! odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.plus.pl Hahaha Rosołek za Celhake,który trzymał cały środek pola ..gratuluję humoru asystencie vukovic...Na placu został bezproduktywny Slisz... odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Syn trenera: i co matole? odpowiedz

rudy102204 (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Vukovic w wywiadzie przedmeczowym znowu udowodnił że z niego to tylko wieczny asystent powinien być, w tym jest wg mnie najlepszy w Polsce... A na 1 trenera po prostu się nie nadaje... Podejście do Boruca, i brak szacunku, i pier..lenie że jak Artur to tylko w bramce, uswiadcza mnie w przekonaniu że uważa że Legia to on i to on pierwszy rozjemcą decydujący kto ma L na sercu a kto nie, tak jak z Kucharczykiem było... Identycznie...

Ciesze się że zdobywa punkty, ciesze się że pomaga ale oby jak najszybciej przyszedł trener, a jemu życzę w Legii wiecznego asystenta i już nigdy 1 trenera... odpowiedz

KaroL - 4 godziny temu, *.chello.pl Szok rosołek wchodzi wkoncu. Gdzie trener ma oczy odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zastanawiam się co ci ludzie robią na treningach? Czy oni mają jakiekolwiek pojęcie o wyprowadzaniu kontry,czy oni mają jakikolwiek pomysł na rozegranie ataku pozycyjnego? Czy trener ustala jakąś taktykę na mecz? Tu wszystko jest przewidywalne do bólu.Wszystkie mecze wyglądają identycznie w wykonaniu Legii.Bezstylowo,wolno,topornie.Tak jak oni obrzydzili kibicom oglądanie meczów ze swoim udziałem,nie udało się żadnej innej drużynie w Polsce. odpowiedz

KaroL - 4 godziny temu, *.chello.pl Kto się zgodzi że Pehart znowu swoje jak i gwiazda Lopes no i Slisz oni jak robili ten transfer to chyba nazwiska pomylili z Szyszem. Paweł W też tam robi przewagę na boku prawie tak jak w Bundeslidze a sory on tylko trenował pół roku. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @KaroL: 1000000000000000% racji , gramy w 8... 3 szkodników statystów Czemu nie gra Muci i Kastrati... odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.centertel.pl @KaroL: Pekhart to napastnik, który żyje z podań. Jeśli je ma to jest królem strzelców, co już udowodnił. Kto tu ma podawać, Mladen czy Wszołek. Przecież Wszołek nie wygrał żadnego pojedynku 1 na 1. Mladen jeśli nie zaplcze się o własne nogi to zagra .. do tyłu. odpowiedz

KaroL - 4 godziny temu, *.chello.pl @Jerry: pewnie masz racje tylko to jest takie drewno że jak ktoś mu poda to i tak nie strzeli jak w ostatnich meczach pokazywał on nawet kiwnąć obrońcy nie potrafi jedyne co to głową gra dobrze. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Niech mega transfery Zielińskiego - Herra i Mozyrek grzeją się w przerwie. odpowiedz

KaroL - 4 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: dobre i ten nowy bramkarz też niech się grzeje bo ma kontrakt tylko na pół roku. odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.com.pl Legioniści, POMOCY.Macie jakiś dobry pomysł, jak spędzić pożytecznie następne 45 minut... Tego się NIE DA OGLĄDAĆ. odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.214.250 lopes Slisz i celhaka - dno dna !! won odpowiedz

Pab(L)o - 4 godziny temu, *.mm.pl Jak nie Rosołek to Lopez, Vuko Ty tego naprawdę nie widzisz??? odpowiedz

krislegia - 4 godziny temu, *.matrixinternet.pl @Pab(L)o:to kogo ma wystawic ???: odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @krislegia: wystarczy, że buc odejdzie odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Wydawać by się mogło,że wyprowadzenie kontry polega na jak najszybszym przedostaniu się pod bramkę przeciwnika,a Slisz biega wówczas w szerz boiska!Geniusz czy idiota? odpowiedz

Ewelina - 4 godziny temu, *.chello.pl Tylu kalek i debili w jednym miejscu to chyba tylko na Wiejskiej można znaleźć odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.chello.pl Dzięki naszym asom,nie trzeba zarywać nocy by oglądać zmagania niepełnosprawnych! odpowiedz

Gacław - 5 godzin temu, *.inetia.pl http://strumyk.tv/GornikLecznaLegiaWarszawa.php odpowiedz

UUUKOOOCHAAANAAAMAAA!LEEEGIIAAA!!!!WAAARSZAAWAAA! - 5 godzin temu, *.17.17 @Gacław: DZIĘKI NARAZIE DZIAŁA. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 5 godzin temu, *.petrotel.pl Wygraliśmy z nimi w PP, to teraz trzeba dług spłacić. Kurs na Górnika też atrakcyjny. Spodziewam się porażki niestety. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Pseudo trener znów błysnął.. sabotaż Muci nie gra a na placu Lopes dramat.. gra paralit za zasługi... Czemu nie gra Kastrati... Dziś znów w 9 , Slisza Lopesa nie liczę i ręcznik na bramce, podczas gdy doświadczony bramkarz na ławie.. odpowiedz

KaroL - 5 godzin temu, *.chello.pl Szok lopes masakra czemu nie ten kastrati od początku. Trener ma wizję niczym ten z Człuchowa. Gdzie jest Boruc czarek narazie może mu buty czyścić i torbę nosić trener dowhan powinien wytłumaczyć to trenerowi który nie ma pojęcia o taktyce odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @KaroL : Hahaha i Boruca nawet na ławkę nie zabrał............... odpowiedz

xxx - 6 godzin temu, *.chello.pl Jest nasz Casemiro (99) , będzie wesoło ... odpowiedz

Pab(L)o - 6 godzin temu, *.mm.pl Lopez średnio grał zawsze dwa dobre mecze na rundę, zostało 10 kolejek czyli...czekamy na te dwa mecze tyle powiem odpowiedz

I WSZOŁEK Z WITESKĄ DO TEGO! - 6 godzin temu, *.17.17 Richard Strebinger 15

Mateusz Hołownia 3

Artur Jędrzejczyk 55

Lirim Kastrati 7

Patryk Sokołowski 18

Ernest Muci 20

Kacper Skibicki 22

Maciej Rosołek 39

Szymon Włodarczyk 28 odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.lukman.pl @I WSZOŁEK Z WITESKĄ DO TEGO!: a lekarz kazał przytakiwać odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.214.250 no i gramy o 3 mniej !!!!

trenerze tak ma wygladac walka o zycie ???

lopes won !!!



odpowiedz

xxc - 6 godzin temu, *.35.29 @majusL@legionista.com: a kogo tam ma wstawic? teoretycznie gra na dwoch napastników... messi jakis czas temu przeszedl do psg, wiec patrzac na ławke, w zaleznosci od wyniku pewnie wejdzie rosolek lub wlodarczyk odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.214.250 @xxc: piles cos ??? przeciez nawet Boruc bylby lepszy od lopesa w ataku.

odpowiedz

Atmosferić - 6 godzin temu, *.orange.pl Bardzo ważny mecz który trzeba wygrać. odpowiedz

