Konferencja pomeczowa

Vuković: W drugiej połowie zagraliśmy konkretniej

Piątek, 11 marca 2022 r. 23:25 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Gratulacje dla drużyny za ważne i zasłużone zwycięstwo. W meczu, w który waga tych punktów była bardzo istotna zarówno dla nas jak i dla Górnika. Górnik to drużyna, która przed meczem pucharowym z nami miała serię 13 spotkań z rzędu z zaledwie jedną porażką. Pokonać ich dwukrotnie w krótkim odstępie czasu nie było łatwo. To jest rzecz, którą bardzo doceniam.



Doceniam to, że pomimo tego, że graliśmy w pierwszej połowie niezbyt dobrze, akcje nam się nie kleiły, popełnialiśmy sporo błędów i czasami traciliśmy głowę, co powodowało zagrożenie, to nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na strzelenie gola. W drugiej połowie zagraliśmy już konkretniej. Maciej Rosołek zanotował udane wejście i znowu stał się dla nas strzelcem bardzo ważnej bramki. Kilku zawodników zagrało znów na wysokim poziomie. Do dyspozycji Josue już się przyzwyczailiśmy, ale tym razem dołączyli do niego Bartek Slisz i Mattias Johansson. W obronie wszyscy zagrali bardzo solidnie, a z przodu Tomas Pekhart odegrał bardzo ważną rolę. Na pewno zdobyte bramki przyjdą niebawem i u niego. Za ten dzisiejszy mecz należą się gratulacje dla wszystkich chłopaków.