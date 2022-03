Konferencja pomeczowa

Kiereś: Będziemy walczyć do końca

Piątek, 11 marca 2022 r. 23:43 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Kamil Kiereś (trener Górnika Łęczna): Zagraliśmy dzisiaj z Legią mecz ligowy, chociaż niedawno graliśmy z nią w Pucharze Polski. Na pewno dzisiejsze starcie trzeba w jakiś sposób odnieść do tego poprzedniego. Grając to spotkanie mieliśmy zrobioną analizę tego poprzedniego. Wyciągnięte zostały odpowiednie wnioski, co można było zauważyć w pierwszej połowie, która była dla nas udana pod względem taktycznym.



Ustawialiśmy się inaczej niż w Warszawie, a naszym celem było wyeliminowanie z gry Josue, poprzez zagęszczenie środka pola i to nam się udało. Zabrakło stuprocentowych okazji z dwóch stron w pierwszych 45 minutach, ale kilkukrotnie niebezpiecznie było po stałych fragmentach gry.



W drugiej połowie nie zagraliśmy już na takim poziomie. Zabrakło nam energii, konsekwencji i zdecydowania. Patrząc na przebieg całego meczu, to mieliśmy problem z przechodzeniem od obrony do ataku. Legia częściej nas zamykała na naszej połowie i chociaż nie stworzyła sobie wielu okazji strzeleckich, to tę jedną wykorzystała. Stracony gol wynikał z naszego błędnego ustawienia, co na pewno trzeba będzie przeanalizować. Po stracie gola chcieliśmy reagować zmianami personalnymi i taktycznymi. Pod koniec stworzyliśmy sobie najlepszą okazję, kiedy Mak dośrodkował piłkę do Śpiączki, ale nie udało się tego wykorzystać. Legia spotkanie kontrolowała, a my chociaż przegraliśmy, to z perspektywy ostatnich meczów można powiedzieć, że nasza dyspozycja była lepsza niż ostatnio. Mimo wszystko trzeba ten wynik rozpatrywać jako porażkę, co utrudnia naszą sytuację w tabeli. Patrząc na ostatnie rezultaty, to można powiedzieć, że znajdujemy się w dołku. Przed nami jednak kolejny tydzień, kolejny mecz i jako drużyna na pewno będziemy walczyć do końca.