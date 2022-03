Wymęczyli kolejne bezcenne punkty!

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Michał Sobczak

Techniczny: Tomasz Marciniak



Daszka - 57 minut temu, *.chello.pl Skoro zdecydowana większość kibiców uważa, że aktualnie Legia dysponuje przeciętną drużyną, to tytuł "omówienia meczu" jest nieadekwatny do futbolowej warszawskiej rzeczywistości.

Szanowny autorze tego dziennikarskiego bryku (i tytułu) rodem z przed dekady, zechciej zrozumieć jedno. Otóż, wymęczyć kolejne bezcenne punkty, to można było napisać o zespole Legii - minimum - z przed roku, a obecnie, to ta drużyna wywalczyła zwycięstwo na miarę swoich możliwości oraz utrzymania się w ESA. Liczę, że będziesz łaskaw dostrzec tę subtelną różnicę. Jeżeli aktualnie stać Cię jedynie na uprawianie publicystycznej sztampy, to zechciej odpocząć, a może weź urlop. Ręczę Tobie, że w tych kiepskich czasach, raczej nikt nie zatęskni za tego typu smętną redakcyjną twórczością... odpowiedz

Lowolak - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wymęczyli???? Czy my inny mecz oglądaliśmy?

BRAWO Legia! Krok po kroku idziemy do przodu.

Ps. "paskowy" to chyba w tvp info dorabia odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wymęczyli kolejny artykuł...Dość debile...Albo wspieracie Legia Warszawa albo...zrzut z ekranu wykonany... odpowiedz

Brzeg opolski - 2 godziny temu, *.a2mobile.pl To nie tak jak tytul ze wymeczyli kto ogladal ten wie. Wazne 3pkt jakby nie patrzec. Kurde ten Josue to naprawde jeden jedyny ktorego w Legii nie bylo od X czasu. Chlop robi w ciemno taka robote ze szkoda gadac. Szkoda ze nie ma takich 3 w skladzie to gra bylaby calkiem inna. Ale suma sumarum 3pkty sa i oby kolejne byly. Nie gra a punkty/kto nie strzela nie wygrywa i tego sie trzymajmy. Pozdrowienia z Brzegu opolskiego dla Braci i Siostr! 19(L)16! odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Na dobrą sprawę to jeszcze 4 miejsce jest w zasięgu :D do 6 miejsca gównika jest 8 pkt tylko. Podium na pewno jest poza zasięgiem ale reszta miejsc jest w zasięgu. W tabeli ciasno - do pierwszej 9 jest tylko 3 pkt. odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.chello.pl @Atmosferić: Spokojnie. Amica jeszcze (jak zwykle) spuchnie i spadnie na piąte. odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.chello.pl Krótko: Dzięki Vuko! Ufffffffffffffffff.... odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.orange.pl Tego Lokilo to obserwuję z kilka miesięcy i on by nam się chyba po pewnej obróbce taktycznej przydał. odpowiedz

Pioter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Słuchajcie,tu już nie chodzi o piękne mecze, super gole, ekstra akcje,nie....tu chodzi o to, by domęczyć ten patosezon, zostać w ekstraklasie, zapomnieć o tym dramacie i tyle!!!! Niech oni wymęczą do końca sezonu z 6, może z 7 meczów po 1-0, niech zgarną po 3 punkty i tyle, i szykujmy się do nowego sezonu. Takie mam podejście, bez żadnych oczekiwań... odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.waw.pl @Pioter: dokładnie ten sezon to masakra dograć go ze szczęśliwym finałem utrzymania . Nie finezja i styl a skuteczność i w miarę poprawa reputacji . Jak uda się coś wygrać w Pucharze to tylko na plus dla Nas !!! odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie znoszę meczy w telewizorni, to jak pornos. Ale sam mecz niezły. Legia była pod każdym względem lepsza. No i wygrała do tego. Jest radość ! Legia to Potęga ! odpowiedz

Adrenalina - 2 godziny temu, *.net.pl Licho ale zawsze trzy punkty do przodu , a drukarz Marciniak ręki Ślisza (delikatne muśnięcie paluszkiem) nie uznał bo liczył na przegraną Legii - ŁYSY CWEL odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No cóż,podniecać się kompletnie nie ma czym,bo styl gry może był nieco lepszy przez może 20 minut drugiej połowy.Niektórzy próbują sobie tłumaczyć,że styl nie jest ważny tylko zdobyte 3 punkty.Bzdura.Bezstylowe granie może starczyć na takie zespoły jak Termalica czy Łęczna ale z taką grą Pogoń,Raków czy Lech zdominują Legię całkowicie.Tu trzeba mieć wypracowane schematy np.szybkiej gry z kontry na 1 czy 2 kontakty czy też granie wysokim pressingiem,tak aby rywal gubił się już na własnej połowie.W Legii tego nie ma.Schemat z dośrodkowaniami Mladenovicia na głowę Pekharta dawno przestał istnieć bo zarówno jeden jak i drugi to cienie zawodniów,których ogladaliśmy w zeszłym sezonie.Szlag trafia,jak widzi się niektórych piłkarzy Legii,którzy zamiast grać szybką piłkę do przodu,zaczynają jakieś swoje bezproduktywne kółeczka,podania do tyłu czy wszerz boiska.Tym sposobem tworzenie akcji kończy się już na samym początku. Trzeba to jakoś jeszcze wytrzymać,zdobyć tyle punktów ile się tylko da,utrzymać ligowy byt i tworzyć nową Legię.Mam tylko nadzieję,że z nowym trenerem,który potrafi wykreować jakiś styl drużyny i piłkarzami,którzy prezentują odpowiedni poziom piłkarski bo z obecnym składem personalnym ta padaka będzie kontynuowana także w następnym sezonie... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Sebo(L): bzdura. Granie z koncentracja w obronie, dobre bieganie i nie dopuszczanie rywal do sytuacji w kolejnych meczach z rzedu to tez styl. My bez stylu mistrzostwa wygrywalismy, a po 3 jaki inny my styl mamy prezentowac jak nie ma napastnika, nie ma Kapiego, Luquiego. Nie ma calej ofensywnej trojki i za nich nie przyszedl NIKT, a ktos stylu oczekuje - czytaj ladnej gry. Graj ladna pilke ze srodkiem Slisz - Sokolowski/Celhaka i z drewnami w ataku. Kiedys mielismy srodek: Martins, Cafu, Antolic, Gwilia, a teraz mamy srodek Slisz - Sokolowski i ktos oczekuje ladnej gry. Kiedys (calkiem niedawno) mielismy z przodu trio: Luqi - Kapi - Emreli, a teraz mamy trio: Rosolek - Lopes - Pekhart i ktos oczekuje ladnej gry :D odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @L: z całym szacunkiem ale nie porównujmy lini pomocy i ataku Pogoni,Rakowa czy Lecha do tych,które mają drużyny z którymi do tej pory się zmierzyliśmy.To co starczało w obronie na np.Łęczną czy Termalicę (ale już nie starczyło na Wartę) ma starczyć na czołową czwórkę? Śmiem mieć wątpliwości,choć oczywiście mam też nadzieję,że Legia będzie potrafiła się spiąć na tych rywali i da z siebie wszystko.Co do stylu gry to napisałem,że nie ma go bo po prostu brakuje odpowiednich ludzi aby jakiś swój styl zacząć prezentować czyli ani odpowiedniego trenera ani odpowiednich piłkarzy,a więc to co sam napisałeś podając przykład zawodników,którzy byli kiedyś a którzy są obecnie...Dlatego na dziś nie wymagam już niczego od tej drużyny poza utrzymaniem się w lidze,ale nie wyobrażam sobie aby te same gó.no Legia prezentowała w przyszłym sezonie.Trudno jednak przypuszczać aby w klubie był tym stanem rzeczy aż tak bardzo przejęty,skoro największym problemem na teraz jest...frekwencja i jakość usług gastronomicznych serwowana na stadionie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Akurat dzisiaj to byla kontrola i zneutralizowanie rywala do minimum. W tym miejscu, w ktorym jestesmy, pisanie o meczarniach sa nie na miejscu bo to akurat mecz, w ktorym bylismy 2 klasy lepsi od rywala a rzadko to sie zdarzalo :D odpowiedz

(L)eo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dożywocie od piłki dla tego Pana co ściągnął do Legii Sokołowskiego. Przecież ta podróba piłkarza to dramat. Odkąd przyszedł miał może jedno celne podanie i raz nie stracił piłki. Ktoś powinien beknac za ten "transfer" i kastrata również. Tego nie idzie oglądać. Żozue jak co mecz,profesja pełna,na tle kolegów z zespołu-przepasc. Szkoda że w czerwcu odejdzie. Teraz właśnie zaczniemy grać w piłkę i wszystko zweryfikuje. Na plus tego wszystkiego to to,że mamy w miarę szczelna obronę,więc ze 2-3 mecze możemy na 0:0 z tymi silniejszymi zespołami ugrać (kierwa,w ogóle jak to brzmi???? xdd) odpowiedz

Kucik - 3 godziny temu, *.187.16 Liga Okregowa! Oczy płakały… odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie rozumiem czemu Wszołek spędza na boisku 85 min. Ten czlowiek nie zrobił dzis nic, kompletnie nic!!! odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.waw.pl Dziś zagrali pod kontrolą meczu . Twierdzę że z tymi mocniejszymi nie będzie żle a może być wręcz łatwiej . Skazali nas na spadek wiele takich komentarzy widziałem ale jak klub który przez tyle lat był wiodący w tym kraju może tak sobie spaść ???. Parę tygodni temu napisałem że wiosna będzie Nasza i powoli zaczyna sie to sprawdzać . Narazie jedyna wpadka to z Wartą . Pozdrawiam odpowiedz

krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl @(L)ychu: I to wpadka dzieki grubasowi odpowiedz

aaa - 3 godziny temu, *.media.pl Niestety ale łatwe mecze z drużynami końca tabeli za chwilę się skończą. I znowu zacznie się seria porażek bo w kolejnych meczach trzeba będzie grać z Lechią, Rakowem, Lechem, Pogonią... Wszystkie na obecną chwilę poza zasięgiem. W tym czasie leszcze z końca ligi nadrobią straty więc ostatnie 2-3 kolejki bedą bardzo nerwowe. Kluczowy w walce o utrzymanie będzie mecz z Termalicą. Wg moich szacunków do utrzymania wystarczy 35 punktów. A więc trzeba ograć Termalicę potem jakiegoś Górnika i Stal i to powinno wystarczyć na 15 miejsce. odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Autor chyba jest nie spełna rozumu odpowiedz

misza_Praga - 2 godziny temu, *.plus.pl @Autor: Rozumiem wściekłość z tym sezonem, rozumiem oburzenie, ale naprawdę uważam że już jest przegięcie tą nienawiścią do wszystkiego, te szczucie czy niepotrzebne tytuły które tylko psują atmosferę są beznadziejne, są chwilę słabości każdy je ma, teraz spotkało to nasz Klub, nikt nigdy nie miał tylko z górki, ale trzeba cieszyć się czasem z prostych rzeczy, ja tylko zastanawiam się czy osoby które odpowiadają tutaj za opisy główne i felietony NIGDY nie miały gorszego okresu, Legia wygrała zdobyła cenne punkty,ok Mistrzostwa Polski nie będzie ale nie wszystko można mieć zawsze, tą spirala nienawiści,podkręcania jest bez sensu, moim zdaniem ta sytuacja powinna się skończyć bo sami my też na ŻYLECIE dajemy innym znak żeby nie przychodzili na mecze a frekwencja sięga dna, wygrali liczy się tylko to styl ja mam w .UPIE bo jak wychowany NA ŻYLECIE OD ZAWSZE powtórzę słowa naszej piosenki,CZY WYGRYWASZ CZY NIE,Wojna rujnuje ,Zgoda BUDUJE! odpowiedz

Filipek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wy jesteście wymęczeni odpowiedz

TO NIE LEGIA TO TWÓR PODOBNY ALE NIE Z GRY.... - 3 godziny temu, *.17.17 DALEJ POZIOM 1 LIGI , LEGII ZA DOBRYCH CZASÓW NIE MA NIE TAKTYKI , POMYSŁU JEST ZA TO DALEJ MIODUSKI SZEFEM.... odpowiedz

Wołomin NR - 3 godziny temu, *.centertel.pl Uffff, per astra ad astra (% odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.orange.pl LEGIA SIĘ BUDZI z dalekiej podróży. odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.chello.pl @matus007: budzi z dalekiej podróży... może i coś w tym jest. Akurat jestem podchlany i potrafię to sobie wyobrazić.

odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.. Dziś widziałem mały pozytyw nie było wybijania na oślep umieli się utrzymać przy piłce i pełna kontrola odpowiedz

Sympatyczny - 3 godziny temu, *.46.202 Piłka nożna to nie łyżwiarstwo figurowe. Tu się liczy wynik a nie styl. odpowiedz

Gruby - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vuko dziękujemy! odpowiedz

kontroler_biletow - 3 godziny temu, *.datapacket.com bravo! odpowiedz

M@c - 3 godziny temu, *.chello.pl Kolejne cenne punkciki. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 3 godziny temu, *.orange.pl Oczy bolą ale oby tak dalej. Na piękne mecze trzeba poczekać do następnego sezonu, najważniejsze żeby były w ekstraklasie . odpowiedz

KaroL - 3 godziny temu, *.chello.pl Kastrati że on ma jeszcze cierpliwość na te ostatnie 3 minuty to szacun a on chyba mu to specjalnie robi żeby powiedział coś i kasę mu zabrać to jest podle tak jak z Borucem odpowiedz

max - 3 godziny temu, *.orange.pl @KaroL: Jaki trener takie zmiany odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @max: akurat przypieprzac sie o zmiany do Vuko to trzeba byc niezlym. Vuko akurat w zmiany umie. Wsadza Rosolka - gol, wsadza Lopesa - gol, Wszolek tez juz ma gola jako rezerwowy, Muci rowniez. odpowiedz

dziewczyny z Dubaju - 11 girls 1 cup - 3 godziny temu, *.52.135 Wierni po porażce, zdziwieni po zwycięstwie odpowiedz

