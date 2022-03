Sokołowski: Najważniejsze są trzy punkty

- To był mecz trochę podobny do tego, który rozgrywaliśmy z Górnikiem na Łazienkowskiej. Wygraliśmy tylko jedną bramką, więc do końca było trochę więcej emocji, aby ten wynik utrzymać. Najważniejsze są trzy punkty, tak jak w tamtym meczu najważniejszy był awans. Teraz dalej skupiamy się na swojej robocie - powiedział po meczu Patryk Sokołowski.



- Chyba Bartek Slisz dotknął piłkę ręką. Szkoda, bo to była naprawdę fajna akcja.



- Były momenty, w których uzyskiwaliśmy przewagę i stwarzaliśmy sytuacje. Pod koniec gra odbywała się głównie w środku pola, o to, kto więcej utrzyma piłkę. My chcieliśmy ją utrzymać jak najdalej od własnej bramki i tak to spotkanie wyglądało.



- Czujemy się gotowi fizycznie. Mecze rozgrywane są co cztery, pięć dni. Myślę, że wszyscy będą w stu procentach przygotowani do tych spotkań.