15-16.03: Rozkład jazdy

Wtorek, 15 marca 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dziś przy Łazienkowskiej nasi piłkarze rozegrają zaległe spotkanie z Termaliką Nieciecza - zapraszamy na nasz stadion na 18:45. Mecz ten będzie niezwykle istotny pod kątem walki o utrzymanie w ekstraklasie. Z kolei w środę we Włoszech, kilka kilometrów od Bolonii, nasi koszykarze zagrają rewanżowe spotkanie 1/4 finału FIBA Europe Cup. Legioniści muszą wygrać w Unipol Arenie różnicą co najmniej czterech punktów, aby zapewnić sobie awans do półfinału. Transmisję tego meczu pokaże TVP Sport (w aplikacji i Smsrt TV) oraz sport.tvp.pl.



Rozkład jazdy:

15.03 g. 18:45 Legia Warszawa - Termalika Nieciecza

16.03 g. 20:30 Pallacanestro Reggiana - Legia Warszawa [kosz, Casalecchio di Reno k. Bolonii]



Młodzież:

16.03 g. 14:00 Legia U18 - Raków Częstochowa 03/4 [LTC 6]

16.03 g. 15:00 Legia U12 - Kadra Mazowsza U14 dziewcząt [ul. Łazienkowska 3]