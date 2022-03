U-21: Miszta i Nawrocki z powołaniami

Trener młodzieżowej reprezentacji Polski Maciej Stolarczyk ogłosił pełną listę zawodników powołanych na zgrupowanie i mecze kwalifikacji do mistrzostw Europy, w których Polska zagra z Izraelem (24 marca, Petach Tikwa) oraz Węgrami (29 marca, Zabrze). W kadrze znalazło się dwóch zawodników pierwszej drużyny Legii Warszawa: Cezary Miszta i Maik Nawrocki . Lista powołanych zawodników: Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław), Adrian Benedyczak (Parma Calcio 1913), Bartosz Białek (VfL Wolfsburg), Mariusz Fornalczyk (Pogoń Szczecin), Konrad Gruszkowski (Wisła Kraków), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Michał Karbownik (Olympiakós SFP), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Kacper Kozłowski (Royale Union Saint-Gilloise), Krzysztof Kubica (Górnik Zabrze), Ben Lederman (Raków Częstochowa), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Filip Majchrowicz (Radomiak Radom), Cezary Miszta (Legia Warszawa), Ariel Mosór (Piast Gliwice), Maik Nawrocki (Legia Warszawa), Kamil Piątkowski (RB Salzburg), Łukasz Poręba (Zagłębie Lubin), Michał Rakoczy (Cracovia), Maksymilian Sitek (Stal Mielec), Michał Skóraś (Lech Poznań), Jakub Stolarczyk (Dunfermline Athletic FC), Marcel Wędrychowski (Górnik Łęczna), Nicola Zalewski (AS Roma), Maciej Żurawski (Pogoń Szczecin)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.