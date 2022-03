18-20.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 18 marca 2022 r.

Sobotni mecz w Częstochowie z Rakowem rozegrany zostanie bez udziału kibiców Legii, z powodu braku pozwolenia na przyjęcie przyjezdnych. Tego dnia zachęcamy przede wszystkim do wspierania naszych siatkarzy, którzy o 17:00 na Mokotowie podejmować będą Krispol Września. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali. Naszych koszykarzy czeka wyjazdowy mecz z Anwilem w hali Mistrzów. Transmisja w Polsacie Sport Extra.



Rundę rewanżową IV ligi rozpoczną zawodniczki Legia Ladies.



Tomasz Bartnik i Maciej Zygmuntowski wystartują w mistrzostwach Europy w strzelectwie w norweskim Hamar. W Kairze w zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym wystartuje dwóch legionistów - Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz.



19 marca w Trixxo Arenie w belgijskiej miejscowości Hasselt, w ramach gali Glory 80, Arkadiusz Wrzosek zmierzy się po raz drugi z Bandrem Harim.



Rozkład jazdy:

18.03 g. 20:00 FC Den Haag - FC Volendam

19.03 g. 15:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

19.03 g. 17:00 Legia Warszawa - Krispol Września [siatka, ul. Niegocińska 2a]

19.03 g. 17:30 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz]

19.03 g. 19:00 Olimpia Elbląg - Stal Rzeszów

20.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - Mamry Giżycko

20.03 g. 12:30 Radomiak Radom - Stal Mielec

20.03 g. 16:00 Vulcan Wólka Mlądzka - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

20.03 g. 18:00 Skra Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec (w Sosnowcu)

20.03 g. 19:30 Isetia Erzurum - Legia II Warszawa [kosz, ul. Konwiktorska 5/7]



Młodzież:

19.03 g. 10:00 Polonia Warszawa 07 - Legia Warszawa U15 [CLJ U15][ul. Konwiktorska 6]

19.03 g. 12:00 Legia U18 - Warta Poznań 03/4 [CLJ U18][LTC]

19.03 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 10 - Legia U12 [Białystok]

19.03 g. 12:00 Raków Częstochowa 11 - Legia U11 [Częstochowa]

19.03 g. 13:00 Polonia Warszawa 05 - Legia Warszawa U17 [CLJ U17][ul. Konwiktorska 6]

19.03 g. 13:30 Jagiellonia Białystok 09 - Legia U13 [Białystok]

19.03 g. 14:30 Legia U16 - Wisła Płock 06 [LTC]

19.03 g. 17:00 Legia LSS U14 - Pogoń Siedlce 08 [ul. Łazienkowska 3]

20.03 g. 16:00 Legia U14 - Drukarz Warszawa 08 [LTC 6]