Pucharowy mecz z Rakowem 6 kwietnia

Ustalono szczegółowy terminarz 1/2 finału Pucharu Polski. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 6 kwietnia o godzinie 18. Najbliższe mecze Legii: 11.03.2022 (PT) 20:30 Górnik Łęczna - Legia Warszawa 15.03.2022 (WT) 18:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 19.03.2022 (SO) 15:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 02.04.2022 (SO) 20:00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 06.04.2022 (ŚR) 18:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (PP) Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl No to zycze sobie by zart w postaci wyeliminujemy Raków w prima aprilis stał się faktem :) odpowiedz

Kibic L - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Czyli pyry w niedzielę :( odpowiedz

Legia Fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibic L: standardowo, niedziela 17:30 :) odpowiedz

Terminator - 58 minut temu, *.chello.pl @Kibic L: Z Piastem w Wielką Sobotę o 20, następnie z Górnikiem w niedzielę o 17 i z Cracovią (ostatnia kolejka) - w niedzielę o 18

