Na stadionach: Nietypowy atak Cracovii

Środa, 16 marca 2022 r. 20:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu na polskich stadionach najciekawiej zapowiadały się dwa mecze w Krakowie. Na spotkaniu Wisły z Lechem poznaniacy stawili się w dobrej liczbie, choć nie zaprezentowali żadnej oprawy. Całkiem przyzwoitej jakości choreografię - chodzi o jakość wykonania, nie zaś jej przesłanie - zaprezentowali Wiślacy.



Oprawę na meczu z Pogonią zaprezentowała również Cracovia, ale jakość wykonania w tym przypadku pozostawiała wiele do życzenia. Ponadto "Pasy" mocno ograniczyły liczbę wejściówek dla Portowców. Jednak "wybitną" oprawę gospodarzy przebiła ich chuligańska "akcja" z drugiej połowy. Wtedy to wyłamali ogrodzenie pomiędzy... dwoma sektorami swojej trybuny i na tym skończyły się ich zapędy w stronę gości.



Tym razem tylko na jednym ekstraklasowym meczu zabrakło kibiców gości - we Wrocławiu. Raków, w związku z brakiem dostępnego sektora gości na swoim stadionie, wpuścił kibiców Stali Mielec na swoje sektory.



Ekstraklasa:



Wisła Kraków - Lech Poznań (937)

Wiślacy z bardzo przyzwoicie wykonaną oprawą - malowaną sektorówką z zamaskowanymi postaciami z kosami ociekającymi krwią i hasłem "Wisła na wieki". Poniżej rozciągnięty został transparent z przekreślonymi herbami znienawidzonych klubów. Całość zwieńczyła odpalona pirotechnika. Lechici w dobrej liczbie (937), w tym Cracovia (190), choć otrzymali do dyspozycji tylko połowę sektora gości. Z obu stron bardzo dużo uprzejmości. Na meczu ponad 21 tysięcy widzów.



Warta Poznań - Górnik Zabrze (400)

W Grodzisku Wielkopolskim niewiele ponad 2 tysiące kibiców. Zabrzanie wspierani przez liczną, ok. 400-osobową grupę fanów, którzy szczelnie oflagowali sektor gości.



Górnik Łęczna - Legia Warszawa (380)

Na meczu 6 tys. widzów. Górnika w młynie ok. 300. Legioniści w komplecie i z ośmioma flagami stawili się w sektorze gości. Pod koniec meczu fani Legii odpalili ognie wrocławskie.



Cracovia - Pogoń Szczecin (235)

Portowcy na daleki wyjazd do Krakowa przyjechali w 235 osób i z dwiema flagami. Kiedy rozprowadzili już 500 biletów na ten wyjazd, Cracovia obcięła im pulę wejściówek... Cracovia z bardzo słabej jakości oprawą - transparentem "Pier...l mecze na ekranie, tutaj jest prawdziwe kibicowanie", malowaną sektorówką, serpentynami i flagami na kijach. W drugiej połowie mecz został na pewien czas przerwany, po tym jak gospodarze wyłamali kawałek ogrodzenia, ale nie ruszyli dalej w kierunku przyjezdnych, wyzywając ich z bezpiecznej odległości. Cracovia wspierana przez Ajax.



Piast Gliwice - Lechia Gdańsk (125)

Słaba frekwencja na meczu, skromny młyn gliwiczan i niewielka grupa przyjezdnych, którzy w sektorze gości byli obecni w 125 osób i bez flag. Wraz z nimi Śląsk (20) i Raków (2).



Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (80)

Niespełna 5,5 tys. kibiców na stadionie w Białymstoku. Fani z Płocka przyjechali w ok. 80 osób i z trzema flagami.



Raków Częstochowa - Stal Mielec (60)

Chociaż w Częstochowie nie ma obecnie pozwolenia na przyjmowanie kibiców gości (na mecze ze Stalą i Legią), Raków wpuścił na swoje sektory 60-osobową grupę Stali Mielec.



Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin (56)

Fani Zagłębia stawili się w Niecieczy w 56 osób, bez flag.



Śląsk Wrocław - Radomiak Radom (-)

Słaba frekwencja we Wrocławiu, na którą na pewno wpływ mają coraz gorsze wyniki piłkarzy. Mecz bez kibiców gości.



Niższe ligi:



GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec (300)

Sosnowiczanie zakończyli wyjazd pod bramami tyskiego stadionu. GKS z 250-osobowym młynem.



Puszcza Niepołomice - Podbeskidzie Bielsko-Biała (130)



Garbarnia Kraków - Stal Rzeszów (125)

W środku tygodnia fani Stali udali się do Krakowa w 125 osób, w tym Stal Stalowa Wola (3). Przyjezdni z jedną flagą.



Odra Opole - Arka Gdynia (45)



Oprawa tygodnia: Choreo Wisły na meczu z Lechem

Wyjazd tygodnia: 937 kibiców Lecha w Krakowie



