Mecz ligowy z Rakowem bez kibiców Legii

Kibice Legii Warszawa nie będą mieli możliwości obejrzenia wyjazdowego meczu z Rakowem Częstochowa w ramach 26. kolejki Ekstraklasy. W Częstochowie nie uzyskano wszystkich pozwoleń na wpuszczenie do "klatki" fanów Stali Mielec i Legii Warszawa przy okazji najbliższych meczów Rakowa. Mecz Raków - Legia odbędzie się w przyszłą sobotę, 19 marca. Po tym jak na stadionie Rakowa wybudowano sektor gości, zdążyła pojawić się tam jedna ekipa - Wisła Kraków. Po meczu klub z Częstochowy oberwał w mediach za postawienie sektora, który bardziej przypomina klatkę dla zwierząt niż trybunę do oglądania meczu przez kibiców. Z związku z powyższym, po konsultacjach z policją, rozpoczęto demontaż części ogrodzenia w klatce. - Jesteśmy po kolejnych spotkaniach z policją, która zaakceptowała nasz plan na tą modernizację. Widać już pierwsze efekty – na przykład siatka z przodu została zdjęta. Chcielibyśmy też wyeliminować drugi rząd słupów, które go wzmacniają. Zależy nam, żeby widoczność z tego sektora była jak najlepsza i żeby jak najszybciej te prace zostały zrealizowane. Mecze z kibicami gości dodają przecież dodatkowego smaczku - mówił przed dwoma dniami prezes Rakowa, Wojciech Cygan w rozmowie z serwisem rakow.com.pl. Wiadomo już, że otwarcie sektora gości nie nastąpi przed ligowym meczem z Legią, ale niewykluczone, że uda się to uczynić przed meczem 1/2 finału Pucharu Polski pomiędzy Rakowem i Legią, który zaplanowano na 6 kwietnia. Aktualnie Raków prowadzi sprzedaż pakietów na ligowe mecze ze Stalą Mielec i Legią w cenie od 60 do 90 złotych. Jeżeli pula biletów na marcowe spotkanie nie zostanie wyprzedana, po starciu ze Stalą do sprzedaży trafią pojedyncze bilety na mecz z Legią Warszawa. Stadion Rakowa może obecnie pomieścić 4200 widzów.

pg - 48 minut temu, *.tpnet.pl jak nie moga wpuscic to znaczy ze stadion nie spelnia wymogow to medaliki niech graja sobie w bełchatowie lub w innej wiosce

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl No ci to nas pojadą!!!! Strach pomyśleć!!!

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl A może by tak nawiązać układ z Rakowem na ten mecz żeby nas na stadion wpuścili a po meczu powiedzieć im nara, że sikamy na nich z góry i że to był tylko prima aprilis hehe :-) Ale by się zdziwili po meczu.

Ja - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Pawełek: ale ty dzban jesteś. Ile masz lat gościu ???? Legia nie bawi się w takie głupoty.

gorąca zupa - 2 godziny temu, *.inetia.pl A to policja jest od modernizacji ? Myślałem że ekipy remontowe.

Marcin - 2 godziny temu, *.tpnet.pl kandydat do gry w europejskich pucharach.....żenada !

Roma - 3 godziny temu, *.plus.pl I to się dalej nazywa "ekstraklasa"?

L - 4 godziny temu, *.aster.pl Gdyby to byl Bialystok to sektor gosci wiadomo kiedy by zostal naprawiony. Dzien po polfinale PP, ale moze zdaza wczesniej :)

Biała Siła - 4 godziny temu, *.vectranet.pl ??? ,21 wiek ,

Pawełek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Ciekawe czy Raków stanie na wysokości zadania i wpuści Legię incognito na swoje sektory.

L - 4 godziny temu, *.aster.pl @Pawełek: jak ma wpuscic jak nie bedzie miejsca bo przeciez jak przyjezdza Legia to nagle bilety wysprzedaja sie co do jednego.

floyd - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: nie wpuszcza nas, podobnie jak kilka lat temu w PP. Lecha wpuścili, nas nie. Neutralne stosunki przeszły ostatnio we wrogie, powód znają wtajemniczeni.

Kibic L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @floyd: nas nie wpuścili że względu na nadkomplet, Lecha więcej wpuścili ale to i tak na sektor gości.. nie wpuszczą tyle ludzi na sektory gospodarzy

forever young - 5 godzin temu, *.com.pl Piłka nożna dla kibiców!!!

