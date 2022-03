Fani Termaliki organizują wyjazd na mecz z Legią

Kibice Termaliki Nieciecza organizują wyjazd na mecz z Legią, którego termin zmieniany był już dwukrotnie. Popularne "Słonie" do Warszawy przyjadą transportem kołowym i będzie to ich pierwsza wizyta przy Łazienkowskiej od roku 2017, kiedy obecni byli na naszym stadionie aż trzykrotnie. W grudniu 2017 roku fani z Niecieczy stawili się w 100 osób. W połowie maja tego samego roku w sektorze gości obecnych było 56 kibiców Termaliki, z kolei 26 lutego tego samego roku "Słoniki" stawiły się w 100 osób. Zaległy mecz Legii z Termaliką rozegrany zostanie w najbliższy wtorek o godzinie 18:45.

(L)egia - 10 minut temu, *.201.163 Oj... to będzie inwazja. odpowiedz

Yeti - 26 minut temu, *.vectranet.pl Zapraszamy. Piłka nożna dla kibiców! odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bardzo się cieszymy, że będą świadkowie kolejnego zwycięstwa Naszej Legii odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Przynajmniej sie nie napinaja jak te wszystkie kumate ekipy z herbami do gory nogami i przekreslonymi elkami na przescieradlach na wideo w polu za stodołą. odpowiedz

kumber - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dwie furmanki, trzy wozy. Pięciu przygalopuje wierzchem. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl @kumber:



A Ty jak galopujesz na wyjazdy?



Przynajmniej przyjadą odpowiedz

kumber - 7 minut temu, *.t-mobile.pl @(L): wyjmij kołek z d..rugiej strony ;) odpowiedz

