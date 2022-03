13. Warszawski Festiwal Piwa + KONKURS

Wtorek, 22 marca 2022 r. 13:13 Fumen, źródło: Legionisci.com

Już w najbliższy czwartek wystartuje 13. Warszawski Festiwal Piwa. Przez trzy dni stadion Legii będzie gościć sympatyków rzemieślniczych piw z Polski i zagranicy. Tradycyjnie na uczestników będzie czekać 450 kranów z 900 różnymi piwami, z czego aż 100 będą stanowić premierowe wyroby.



W tej edycji organizatorzy postawili m.in. na gości z Belgii. Będzie okazja przenieść się w czasie i spróbować piw z klasztornych browarów założonych w XIX wieku m.in. Westmalle, Rodenbach czy La Trappe. Z kolei niemiecką scenę będą reprezentować Brauerei Knoblach (Schammelsdorf), Brauerei Zehendner (Mönchsambach), Mahr’s Bräu (Bamberg) oraz Kemker Kultuur (Münsterland).



Organizatorzy zadbali również o podniebienia, przygotowując strefę foodtrucków. To świetna okazja, żeby posmakować autorskich dań zarówno tych tradycyjnych, jak i bardziej oryginalnych. Zmęczeni trudami festiwalu będą mogli odpocząć w... pijalni ziół "Dary Natury". Natomiast totalną nowością będzie... saunowóz, czyli alternatywna sauna mogąca pomieścić jednocześnie do 17 osób.



Oczywiście to nie koniec atrakcji. Nie zabraknie również strefy gier, w których będą dominować flippery, jak i te, które nie wymagają prądu. Jeżeli dodamy do tego szereg szkoleń, a także fachowych spotkań, to zapowiadają się intensywne trzy dni na Festiwalu.



Ranga i status wydarzenia pozwala również na zaangażowanie w akcje charytatywne. Browary z całej Polski zapowiedziały udział we wsparciu działań pomocowych na Ukrainie. Dodatkowo prowadzone będą akcje przez fundację Rak’n’Roll oraz PsiePomaga.



13. Warszawski Festiwal Piwa

24 marca (czwartek) - g. 16:00-24:00

25-26 marca (piątek - sobota) - g. 12:00-24:00



Jednorazowy wstęp kosztuje 18 złotych. Trzydniowy karnet, to wydatek 34 zł. Więcej informacji nt. wejściówek znajdziesz tutaj.



Konkurs!