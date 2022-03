Lindsay Rose zagrał w reprezentacji Mauritiusa w przegranym 0-1 meczu eliminacji Pucharu Narodów Afryki z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą, który został rozegrany na Mauritiusie. 30-letni obrońca zagrał cały mecz. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 27 marca o godz. 14:00 w Saint Pierre. Zwycięzca dwumeczu awansuje do fazy grupowej eliminacji Pucharu Narodu Afryki, który w 2023 roku odbędzie się w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

