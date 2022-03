Pallacanestro Reggiana 80-75 Legia Warszawa. Koniec pucharowej przygody

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 37 minut temu, *.centertel.pl Oj ciezko przełknąć takie porazki. Ehhhh serce sie kraja ale co zrobić. odpowiedz

Lebaid - 45 minut temu, *.vectranet.pl Niestety ...

Nie rozumiem akcji z końcówki 4 kwarty i rzutu Konsona za 2, jak można było za 3 na zwycięstwo, A tak dogrywka na -8.

PS. Podobno mecz miał być na TVP Sport, a tak pozostały stremy... odpowiedz

p10 - 41 minut temu, *.orange.pl @Lebaid: Byl na sport.tvp - sam mecz przegrany frajersko. Dalismy włochom to zwyciestwo. Jakby nie było takich meczów w sezonie to pomyslalbym, ze sprzedany. Zamiast dobić rywala to głupie straty. Szkoda odpowiedz

grzesiek - 37 minut temu, *.centertel.pl @Lebaid: rzuty za 3 pkt to marnej jakosci loteria max 40 procentowa a johnson z gry cxasem wykreca 60 procent trafionych wiec slusznie ze to on rxucal i to za 2. W dogrywce wszystko sie moglo zdarzyc no i coz przegralismy. Zdarza sie. Szkoda ze w pierwszej polowie glupich koszy nie trafialismy np grzesio kulka.



Mecze wyjazdowe owszem są w tvp sport ale platformie online. Czyli na stronie internetowej tvp sport mecz pewnie byl. W publicznej telewizji tylko mecze domowe byly. Pierwszy mecz z wlochami był w tv. ... odpowiedz

grzesiek - 31 minut temu, *.centertel.pl @p10: nie łam się. Wiem, że taka porażka w ciul boli, ale ciesze sie ze sedziowanie bylo fair. Piekny mecz. Szkoda ze przegrany. Szkoda ze w dogrywce nie postawiono na johnsona zeby on rzucal. Wydawal sie najmniej zmeczony no i pokazywal w koncowkach ze potrafi zachowac ximną krew odpowiedz

DNO I WODOROSTY - 47 minut temu, *.orange.pl Kulka dno odpowiedz

grzesiek - 10 minut temu, *.centertel.pl @DNO I WODOROSTY:w dzisiejszym meczu zgadza sie, ogolnie w trakcie sezonu bardzo dobrze grał wiec troche dziwi taka słaba gra jego odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.