Pallacanestro Reggiana 80-75 Legia Warszawa. Koniec pucharowej przygody po dogrywce

W rewanżowym meczu 1/4 finału FIBA Europe Cup Legia Warszawa przegrała 75-80 na wyjeździe z Pallacanestro Reggiana. Pierwsze spotkanie rozegrane na Bemowie zakończyło się wygraną włoskiej drużyny 71-68 . W drugim meczu po czterech kwartach Legia wygrywała... 71-68, o awansie decydowała więc pięciominutowa dogrywka. W niej lepsi okazali się rywale, wygrywając 12-4. W półfinale Pallacanestro zmierzy się z Bakken Bears. Włosi zaczęli od dwóch celnych rzutów zza łuku, ale legioniści odpowiadali trafieniami z półdystansu. Po pięciu minutach gry gospodarze prowadzili 11:6. Straty szybko zmniejszyli Raymond Cowels i Jure Skifić, a po stracie Andrei Cinciariniego łatwe punkty z kontry zdobył Muhammad-Ali Abdur Rahkman, a chwilę później za trzy trafił Robert Johnson i było już 15:11 dla Legii. Przerwa na żądanie trenera Attilio Cajy poskutkowała, bowiem po kilku chwilach włoska ekipa dwukrotnie popisała się trafieniami zza łuku. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 21:17 dla Reggio Emilia. Skuteczność z dystansu wciąż dopisywała rywalom warszawian – to dzięki temu elementowi gry Włosi powiększyli przewagę do dziewięciu punktów. Za odrabianie strat zabrał się Raymond Cowels, który najpierw trafił wszystkie trzy rzuty wolne, jakie wykonywał, a później dołożył jeszcze dwa „oczka” spod kosza. Wciąż jednak Zielonym Kanonierom przydarzało się dużo błędów w defensywie, które wykorzystywali rywale. Legioniści bardzo chcieli zniwelować straty jeszcze przed przerwą i częściowo swój cel osiągnęli. Do szatni obie ekipy udały się przy wyniku 37:33 dla Reggio Emilia Ponad dwie minuty kibice czekali na pierwsze punkty w trzeciej kwarcie – ich autorem był Arturs Strautins. Szybko swoimi trafieniami odpowiedzieli stołeczni koszykarze – najpierw Robert Johnson, a później Łukasz Koszarek. W połowie tej części gry Reggio Emilia prowadziła tylko jednym punktem, a kilkanaście sekund później był już remis, 45:45. Legioniści poszli za ciosem, po „trójce” Łukasza Koszarka Zieloni Kanonierzy wyszli w końcu na prowadzenie. W ślady kapitana poszedł Grzegorz Kamiński, który także trafił zza łuku po czym tablica wyników pokazywała rezultat 51:47 dla Legii. Przerwa na żądanie szkoleniowca gospodarzy ponownie przyniosła efekty, bowiem Włosi zanotowali po niej serię 7:0 i tym samym odzyskali prowadzenie. Przed kluczową kwartą starcia gospodarze prowadzili 56:51. fot. Marcin Bodziachowski / Legiakosz.com Warszawiacy musieli szybko ruszyć do ataku, by nie tylko dogonić przeciwnika, a wygrać różnicą przynajmniej czterech punktów. Włosi często zatrzymywali akcje Legii faulami, ale potrafili wypracować sobie pozycje korzystne do zdobywania kolejnych punktów. Z dystansu trafił Robert Johnson, w ślady kolegi z zespołu poszedł Raymond Cowels i już tylko jedno „oczko” dzieliło obie ekipy. Do końca czwartej kwarty pozostawało nieco ponad pięć minut gry. Stan ten szybko się zmienił, bo dwa rzuty wolne wykorzystał wspomniany już wcześniej Johnson i to Legia wyszła na minimalne prowadzenie, 63:62. Po ekwilibrystycznym rzucie Jure Skificia piłka trafiła do kosza i w dwumeczu mieliśmy remis. Końcówka meczu zapowiadała nie lada emocje, które udzielały się także zawodnikom, bowiem w szeregi obu zespołów wkradło się wiele niedokładności. Końcówka to prawdziwe szachy: na 19 sekund przed końcem meczu Legia prowadziła 69:68, piłkę w swoje dłonie wziął Robert Johnson i trafił dając swojemu zespołowi prowadzenie 71:68. Włosi mieli 11 sekund, by rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść, ale nie trafił Andrea Cinciarini. Rezultat 71:68 dla Zielonych Kanonierów oznaczał remis w dwumeczu, a więc do rozstrzygnięcia losów rywalizacji potrzebna była dogrywka. Zmoczenie obu zespołów było już bardzo duże, ale nikt nie zamierzał rezygnować z walki o awans do półfinału. Faulowany w akcji rzutowej był Andrea Cinciarini, zawodnik trafił, dołożył także punkt z linii rzutów wolnych i Reggio Emilia doprowadziła do remisu. Warszawianie źle spisywali się w tej dogrywce, przez ponad trzy minuty nie potrafili zdobyć żadnego punktu. W końcu złą passę przerwali rzutem za trzy punkty Raymond Cowels. Na 90 sekund przed końcem dogrywki był remis, 74:74. Ostatnie fragmenty meczu należały już wyłącznie do gospodarzy, którzy ostatecznie zwyciężyli 80:75 i tym samym wywalczyli awans do półfinału FIBA Europe Cup w którym zmierzą się z duńskim Bakken Bears. „W regulaminowym czasie gry wygraliśmy różnicą trzech punktów natomiast w dogrywce nie udało nam się osiągnąć celu. Wielka szkoda, bo dziś Reggio Emilia na pewno była do pokonania. Jeden rzut zadecydował, że po regulaminowym czasie gry nie weszliśmy do półfinału. Nasza postawa w tegorocznej edycji FIBA Europe Cup na pewno nie przynosi nam wstydu. Dziękuję naszym zawodnikom i sztabowi trenerskiemu, bo wykonali świetną pracę i pokazaliśmy się w Europie z jak najlepszej strony” – powiedział Wojciech Kamiński. „Niestety dziś zakończyliśmy przygodę w europejskich pucharach. Ten mecz na pewno był do wygrania, ale popełniliśmy o jeden błąd za dużo i włoska drużyna to wykorzystała. Było dużo emocji, dużo walki, może zabrakło nam doświadczenia na tym poziomie, by dziś wygrać” – mówił po meczu Łukasz Koszarek, kapitan Legii. Kolejny mecz legionistów już w sobotę – w ramach Energa Basket Ligi warszawianie zmierzą się na wyjeździe z Anwilem Włocławek. Początek tego starcia 19 marca o godz. 17:30 w hali Mistrzów. FIBA Europe Cup: Pallacanestro Reggiana 80-75 Legia Warszawa Kwarty: 21-17, 16-16, 19-18, 12-20, d. 12-4 Pallacanestro Reggiana [punkty, (celne za trzy)] 5. M. Hopking 12. A. Strautins 13. B. Crawford 20. A. Cinciarini 23. J. Johnson 1. S. Thompson 8. F. Rossi 10. J. Soliani 15. S. Colombo 31. O. Olisevicius 55. T. Larson Palleocanestro Reggiana [punkty, (celne za trzy)] 3. R. Johnson 5. M. Abdur-Rahkman 11. J. Skifić 18. R. Cowels III 50. A. Kemp --- 2. B. Didier-Urbania 14. G. Kulka 31. G. Kamiński 55. Ł. Koszarek 91. D. Wyka Sędziowie: Petr Hrusa (Czechy), Goran Sljivić (Austria), Zdravko Rutesić (Czarnogóra) Komisarz: Uros Ivanovć

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

marcin - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szkoda...

Oto parę moich przemyśleń:

Nie zgadza mi się tylko to, że zapłacono opłatę na rzecz ligi, aby zarejestrować Johnsona, jednocześnie nie mogąc rozwiązać kontraktu z Jovanovicem.

Wiem, że Johnson znacząco pomógł wygrać w Permie, ale potem było już tylko słabiej.

W środku sezonu miał odejść Kemp, w końcu został. Był na wylocie,a i tak wychodzi w pierwszej piątce.

Wczoraj Kulka żałośnie pudłował i jeszcze kilka razy tracił piłkę.

Za mało minut dla Kamińskiego, może by jeszcze powsadzał trochę trójek...

Nie wiem, w którą stronę pójdzie ten sezon... odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Trudno. Trzeba to przeboleć. Teraz mobilizacja na najważniejsze mecze i walka o play off.

A potem trzeba zrobić wszystko co możliwe aby znaleźć się w czwórce i zagrać kolejny sezon w pucharach. Tylko wzmocnić środek i rozegranie. Może też skrzydła. Najlepiej polskimi zawodnikami . Od dwóch sezonów mamy młodych zawodników jak Urbaniak i Sadowski, z których w ogóle trener nie korzysta. Dlaczego? Czy są za słabi? Nie robią postępów? odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl @ws: Przecież kolejny sezon to znowu budowa składu od nowa. Urbaniak nie gra bo mamy wielu obwodowych i nie daje wystarczajaco jakosci w obronie. A Sadowski to chyba że na pozycji nr 4. Jako srodkowy to on nie ma szans z duzo silniejszymi fizycznie graczami. Meczów też takich nie mamy z punktami +20 by spokojnie dac minuty młodym. A nowy sezon to nowy skład, nie wiadomo ilu graczy z tego zespolu zostanie. Z zagranicznych to może Cowells. odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @p10: Jeśli Urbaniak i Sadowski są za słabi to powinni odejść na wypożyczenie do innych klubów. Tak samo Kamiński .+20 to my rzadko mamy . Nie wiem ilu zawodników zagranicznych ma kontrakt na następny sezon ale rzeczywiście tylko Cowells coś daje tej drużynie. Johnson to indywidualista dobry dla słabszych drużyn bo będzie je ciągnął. Rakhman to dla mnie zagadka dlaczego przestał rzucać a o Kempie to zawsze pisałem że pierwszy do wymiany. Skific mógłby ewentualnie zostać jeśli nie ściągniemy dobrego skrzydłowego. Z polskich zawodników to chętnie widziałbym w drużynie Zyskowskiego i Łączyńskiego odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @ws: W koszykowce nie spotkalem sie z wypozyczeniami. Nie pasujesz to wypad. Nawet w srodku sezonu. A gracze do 12tki meczowej potrzebni. Urbaniak i Sadowski graja regularnie w drugim zespole w 2-giej lidze. Sadowski jest na pozycji ktorej ciezko fizycznie tak mlodemu graczowi konkurowac z duzo starszymi centrami. Więc nie jest tak, że nie grają. Tu potrzeba sporo doswiadczenia.



Jak kontuzje mial Kemp to kilka minut dostal w pierwszym zespole Sadowski. Ale grajac np. z Alpiciem to bardzo nie mial szans. Grzesiek Kaminski praktycznie caly czas jest w rotacji - srednia na mecz wychodzi 15 minut. Więc to nie jest mało. Na Urbaniaka trener sie troche irytowal ze w obronie nie dawal rady. Ale jak mu wejdzie dzien to potrafi z niczego strzelic 2-4 trójki. Teraz mamy za duzo obwodowych by mógł grać dużo. Chociaz po cyrku z Jovanoviciem mozliwe ze swoje 5 minut dostanie.



Kuzkow odszedl bo sie nie lapal i gra teraz w 1 lidze w Dzikach, ale bez szału. Zyskowskiego i Łączynskiego to kazdy klub w PLK by chciał. Bo o krajowych graczy cięzko.



Łączynski chciał nawet kiedys grac w Legii ale trenerzy go nie chcieli - nie wiem czy Kaminski czy Spasev. I chyba jeszcze Koszarek ma kontrakt na kolejny sezon. Więc drugi rozgrywający to będzie z USA. odpowiedz

marcin - 4 godziny temu, *.orange.pl Szkoda... było tak blisko, ale ciągle czegoś trochę brakuje. odpowiedz

keski - 6 godzin temu, *.centertel.pl Brawo, piękna postawa w Europie rozsławiająca nasza Legie. odpowiedz

grzesiek - 13 godzin temu, *.centertel.pl Coz , moze w lidze cos ugramy a jak zajmiemy znowu 4 miejsce to uznam ze kamyk nie umie grać waznych meczow. odpowiedz

grzesiek - 14 godzin temu, *.centertel.pl Oj ciezko przełknąć takie porazki. Ehhhh serce sie kraja ale co zrobić. odpowiedz

Lebaid - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Niestety ...

Nie rozumiem akcji z końcówki 4 kwarty i rzutu Konsona za 2, jak można było za 3 na zwycięstwo, A tak dogrywka na -8.

PS. Podobno mecz miał być na TVP Sport, a tak pozostały stremy... odpowiedz

p10 - 14 godzin temu, *.orange.pl @Lebaid: Byl na sport.tvp - sam mecz przegrany frajersko. Dalismy włochom to zwyciestwo. Jakby nie było takich meczów w sezonie to pomyslalbym, ze sprzedany. Zamiast dobić rywala to głupie straty. Szkoda odpowiedz

grzesiek - 14 godzin temu, *.centertel.pl @Lebaid: rzuty za 3 pkt to marnej jakosci loteria max 40 procentowa a johnson z gry cxasem wykreca 60 procent trafionych wiec slusznie ze to on rxucal i to za 2. W dogrywce wszystko sie moglo zdarzyc no i coz przegralismy. Zdarza sie. Szkoda ze w pierwszej polowie glupich koszy nie trafialismy np grzesio kulka.



Mecze wyjazdowe owszem są w tvp sport ale platformie online. Czyli na stronie internetowej tvp sport mecz pewnie byl. W publicznej telewizji tylko mecze domowe byly. Pierwszy mecz z wlochami był w tv. ... odpowiedz

grzesiek - 14 godzin temu, *.centertel.pl @p10: nie łam się. Wiem, że taka porażka w ciul boli, ale ciesze sie ze sedziowanie bylo fair. Piekny mecz. Szkoda ze przegrany. Szkoda ze w dogrywce nie postawiono na johnsona zeby on rzucal. Wydawal sie najmniej zmeczony no i pokazywal w koncowkach ze potrafi zachowac ximną krew odpowiedz

p10 - 7 godzin temu, *.orange.pl @grzesiek: Dla mnie to jest to samo co bylo kilka razy w sezonie albo w tamtym. Mecz przegrany głupio jak ze Śląskiem o brąz. Idiotyczne straty. Daliśmy Włochom wygrać. I to nie tylko wina Jovanovicia. Zaczelismy grac jak z Astoria, Stala, Spójnią , GTK czyli byle jak. I to nie tylko efekt dobrej obrony Włochów.



Za często się to powtarza, by zganiać na zmęczenie. Komentator dobrze podsumowal graczy. Skificiowi brakuje charakteru, zawodnik dobry a malo agresji i pazernosci w grze. Zamiast w kontrze isc na kosz to czeka. Kulka to samo. Musi trafiać czyste akcje spod kosza jeśli chce grać w reprezentacji. Jakbysmy mieli gracza wysokiego na rotację to z ławki nie powinien się podnieść już po takich rzutach. I w pucharach gra się przez środkowych. Wyka dostaje podanie na pusty kosz w polu 3 sekund a zaskoczony bo nie ma takich pilek. Kemp wiadomo - szybka gra nie nadąża. W 3 kwarcie starty Wyki i Kempa. I z prowadzenia plus 4 nagle -5.



W 4 kwarcie mielismy praktycznie ponad polowe kwarty mozliwosc akcji pod wolne i nic nie wykorzystalismy grac 1 na 1 plus faul. Powinny isc wejscia pod kosz i wymuszanie fauli i punktowanie z liniii lub gra na 2+1. Aż się prosiło grać akcje na wejscia pod kosz Jonhsona lub Rahmana. A jedyna akcja 1 na 1 pod kosz to Koszarek, który w tym elemencie gra słabo. W samej dogrywce też przez 1.5 minuty na początku mogliśmy mieć już plus 6 - ale nic nie trafialismy. I w koncu rywal trafiał. Zgubilismy koncetracje i stracilismy zwyciestwo nie zamykajac tego meczu. A szans na to bylo kilka. odpowiedz

DNO I WODOROSTY - 14 godzin temu, *.orange.pl Kulka dno odpowiedz

grzesiek - 14 godzin temu, *.centertel.pl @DNO I WODOROSTY:w dzisiejszym meczu zgadza sie, ogolnie w trakcie sezonu bardzo dobrze grał wiec troche dziwi taka słaba gra jego odpowiedz

zp - 7 godzin temu, *.centertel.pl @grzesiek: szacunek dla graczy, zagrali co mogli, szkoda ze przygoda dziś się kończy. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.