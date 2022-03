Slisz: Kolejne 3 oczka są najważniejsze

- Kontrolowaliśmy to spotkanie. Wygraliśmy skromnie, bo 1-0, ale to zwycięstwo cieszy, bo punktów mamy jak na lekarstwo - powiedział po spotkaniu z Górnikiem Łęczna Bartosz Slisz . - Tak jak w spotkaniu ze Śląskiem, nieważny jest styl, ale dopisujemy sobie kolejne 3 oczka i to jest najważniejsze. - Był kontakt piłki z moją ręką, ale przypadkowy i myślałem, że bramka zostanie uznana. Rozmawiałem z sędzią o tej sytuacji. Przyznał, że ręka była, ale gdyby bramkę zdobył ktoś inny, to pewnie zostałaby uznana.

Sobota, 12 marca 2022 r. 11:03 źródło: C+ Sport

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serek - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Tak samo dobry jak Rosołek odpowiedz

Rick05 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Slisz to największe drewno w naszym klubie! odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie mogę słuchać już w Polsce tej mantry którą papla każdy klub "3 pkt są najważniejsze"... a potem włączasz tv i meczu nie da się oglądać bo jest kopanina.



Polska piłka jest zesputa już w samym jej korzeniu. Mentalnie i pod wzglądem filozofii - wynikomania jest najgorsza chyba w tym wszystkim i niedbałość o styl i atrakcyjność piłki - bagatelizacja tego jest naszym dramatem. Gra musi być ofensywna i atrakcyjna - podłym kłamstwem jest mówienie że "albo wyniki albo ładny styl" jest to kłamstwo. Można mieć i styl i wyniki - a tak w ogóle to punkty i wyniki powinny być zależne od stylu.



Piłka nożna jest dla ludzi i ma się podobać - a nie dla księgowych żeby mieli pieniądze z robienia punktów.



Polaków trzeba nauczyć czym jest piłka nożna - bo oni nie wiedzą. odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Od 0 do10 grasz Bartku maksymalnie na 5,5. Spowalniasz akcje, za długo się rozglądasz, nie masz pomysłu na szybki przerzut czy podanie w uliczkę. Wiem, że nie tego od Ciebie wymagają, ale będąc w środku boiska nie możesz skupiać się tylko na obronie i rozbiciu gry. Pekhart biega od lewej do prawej na linii spalonego i nic mu nie podajecie. Jak ma strzelać bramki ? O twoich podaniach do tyłu można napisać książkę. odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Miły facet ale wg mnie on jest jak pół piłkarza albo ćwierć piłkarza.Piłkarz powinien mieć ogarnięte podstawowe umiejętności piłkarskie,drybling i trochę techniki,a dla mnie Bartek to bardziej biegacz-lekkoatleta. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ciekawe, co miało znaczyć, że gdyby bramkę strzelił ktoś inny, to bramka byłaby uznana. odpowiedz

SNS - 3 godziny temu, *.. @Arek: Wg przepisów ręce w polu karnym coś takiego jest. Dokładnie nie powiem o co chodzi, ale gdyby Slisz podał i bramkę zdobyłby ktoś inny to by uznali. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @SNS: Mogę wam wyjaśnić jak to jest. Są 2 przypadki dotknięcia ręką - atakując i broniąc.

-zawodnik atakujący nie może sobie pomagać w przyjęciu piłki ręką - nawet nie może jej musnąć bo wtedy jest faul - tak było w przypadku Slisza.

-zawodnik broniący we włąsnym polu karnym może przypadkiem sobie nabić rękę, może się ona odbić od ziemii bądź od ciała lub rywal może ją nastrzelić - ręki wtedy niema jeżeli nie ma ruchu w kierunku piłki bądź nie powiększa ona obrysu ciała.



Ręka i karny jest wtedy gdy zawodnik robi ręką ruch w kierunku piłki, bądź mają wysoko i zwiększa obrys ciała. odpowiedz

Peter mokotuff - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Chłopak jest bez formy i trochę robią mu krzywdę wystawiając go w pierwszym składzie taka jest prawda,o dobre podanie do przodu już nie wspomnę…plus ze młody i musi się ogarnąć odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo bartek dobry mecz. Pier**l hejterów. U Vuko prsypadkiem na pewno nie grasz w pierwszym skladzie odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Ty tak na poważnie??? odpowiedz

zawisza - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: dokładnie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.