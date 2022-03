Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 12 marca 2022 r. 21:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi po zaciętym meczu ulegli 0-2 Zagłębiu Lubin. W CLJ U17 identyczny wynik uzyskała drużyna Legii z Escolą Varsovia. Legia U16 pkonałą 5-1 Motor Lubin, a w CLJ U15 legioniści zwyciężyli 3-1 Varsovię. Zespół U14 pokonał 5-1 FASE Szczecin i zremisował 2-2 z Jaguarem Gdańsk (dodatkową serię rzutów karnych wygrali goście). W trójmeczu z drużynami ze Szczecina i Gdańska zmierzyli się też piłkarze o rok młodsi. Legia U12 rozegrała sparing z Talentem Warszawa. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U18: Zagłębie Lubin 03/4 2-0 (0-0) Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 57 min. Kacper Terlecki

2-0 81 min. Dawid Paraszczak



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski – Kacper Knera, Patryk Bek (80' Oskar Lachowicz [05]), Maddox Sobociński (65' Jordan Majchrzak) – Jakub Jędrasik [05](58' Dawid Kiedrowicz), Wiktor Kamiński, Dawid Niedźwiedzki (58' Marcel Krajewski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia 0-2 (0-0) Escola Varsovia '05

Gole:

0-1 81 min. Mateusz Malec

0-2 81 min. Mateusz Malec



Strzały (celne): Legia 15 (6) - Escola 11 (6)



Legia: Jakub Murawski – Rafał Boczoń, Bartosz Płocki, Hubert Dorczyk, Jakub Grzejszczak – Bartosz Mikołajczyk, Roman Zhuk (58' Fryderyk Misztal), Kacper Bogusiewicz (65' Szymon Grączewski) – Wiktor Puciłowski (46' Franciszek Saganowski), Maksymilian Stangret (80' Tomasz Rojkowski), Jakub Kowalski



Sparing: Legia U16 5-1 (1-1) Motor Lublin '06

Gole:

1-0 2 min. Mateusz Sitek (as. Maciej Saletra)

1-1 22 min. Igor Miszta

2-1 47 min. Mateusz Sitek (as. Igor Skrobała)

3-1 66 min. Przemysław Mizera

4-1 73 min. Piotr Zieliński z karnego (na nim samym)

5-1 83 min. Przemysław Mizera (as. Karol Kosiorek)



Strzały (celne): Legia 19(14) - Motor 12 (6)



CLJ U15: Legia U15 3-1 (1-1) UKS Varsovia '07

Gole:

0-1 11 min. Paweł Ambrożko

1-1 27 min. Szymon Chojecki (głową, as. Miłosz Kaczmarek)

2-1 57 min. Antoni Klukowski (karny po faulu na nim samym)

3-1 60 min. Antoni Klukowski



Strzały (celne): Legia 20(8) - Varsovia 10(5)



Legia: Konrad Kassyanowicz – Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki (57' Dawid Foks), Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec – Jan Leszczyński, Kuba Solecki (50' Aleksander Iwańczyk), Igor Busz – Juliusz Rafalski [08](50' Antoni Klukowski), Stanisław Gieroba (60' Max Pawłowski), Miłosz Kaczmarek (70' Michał Korba). Rezerwa: Michał Bobier

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 5-1 FASE Szczecin '08





Legia U14 2-2 (0-2) k.5-6 Jaguar Gdańsk '08



Strzały (celne)[10-60']: Legia 12 (9) - Jaguar 6 (3)



Legia U13 - FASE Szczecin '09



Strzały (celne): Legia 31(17)- FASE 7(4)



Legia U13 - Jaguar Gdańsk '09