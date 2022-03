Z obozu rywala

Termalica przed meczem z Legią. Bez zwycięstwa w Warszawie

Poniedziałek, 14 marca 2022 r. 10:56 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

We wtorek legioniści rozegrają zaległy mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Spotkanie odbędzie się przy Łazienkowskiej 3. Zapraszamy do wspierania "Wojskowych" z trybun.



Od ostatniego meczu pomiędzy obiema ekipami minął niecały miesiąc. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, jednak trzeba przyznać, że tamten punkt był pewnego rodzaju impulsem dla drużyny z Niecieczy. "Słonie" wygrały następne dwa spotkania. Najpierw 2-1 pokonały Cracovie, która grała na własnym boisku. W tamtym spotkaniu ze świetnej strony pokazał się Muris Mešanović, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Już tydzień później Bruk-Bet podtrzymał swoją dobrą formę i przed własną publicznością ograł 1-0 Wartę Poznań. Bramkę na wagę zwycięstwa w końcówce zdobył Tomáš Poznar. W ostatni weekend Termalica uległa Zagłębiu Lubin 0-2 i przerwała swoją passę meczów bez porażki. Tym samym zespół Radoslava Látala wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a do bezpiecznej 15. lokaty traci cztery oczka. Wciąż najlepszym ligowym strzelcem "Słoni" jest Piotr Wlazło, który na swoim koncie ma osiem trafień oraz jedną asystę. Powoli dogania go jednak Muris Mešanović, który popisał się sześcioma trafieniami.







Termalica z Legią mierzyła się osiem razy i wciąż może się pochwalić większą liczbą zwycięstw nad warszawiakami. Słonie wygrały trzykrotnie (38%), a przegrały dwa razy (25%). Trzykrotnie padał remis. Bilans bramkowy to 12-8 na korzyść Legii. Warto zaznaczyć, że Bruk-Bet nigdy nie wygrał w Warszawie - dotychczas w stolicy dwukrotnie wygrywała Legia i tyle samo razy padał remis.



Więcej o między innymi transferach, mocnych ogniwach czy rundzie jesiennej naszego najbliższego rywala przeczytacie tutaj.