W sobotę walka Wrzoska z Badrem Harim

W najbliższą sobotę w belgijskiej miejscowości Hasselt odbędzie się gala Glory 80, w ramach której dojdzie do rewanżowej walki pomiędzy legionistą, Arkadiuszem Wrzoskiem i legendą kick-boxingu, Marokańczykiem, Badrem Harim. Walka będzie miała miejsce w Trixxo Arenie. Transmisję obejrzeć będzie można w PPV za 20 euro. Sprzedaż biletów na sobotnią galę (zostały tylko bilety za 27 euro z ograniczoną widocznością), jak również dostępu do transmisji odbywa się tutaj . Początek gali o godzinie 20:00. W pierwszej walce obu zawodników, Arkadiusz Wrzosek pokazał klasę - przetrzymał ataki bardziej doświadczonego rywala i w końcu zadał nokautujące uderzenie (a dokładniej kopnięcie), zwyciężając przed czasem.

hajdukL - 14 godzin temu, *.ar-network.pl Do boju Wrzosek! Czas dopełnić zmianę warty.

P.S. Droga Redakcjo, przeciwnik Arka nie ma na imię Bandr, ani też Bard... odpowiedz

eL - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Teraz poprawka. Lej pastucha w ten turban aby nie sapał że lucky kick ;) odpowiedz

TGK - 20 godzin temu, *.centertel.pl Transmisja za darmo na strumyk.tv

Polecam! U buka postawione ;) odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Mocno Arek! odpowiedz

Kaczynski - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Arek musisz uwalic dziada! odpowiedz

ziutek - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Będzie oglądane.Powodzenia! odpowiedz

