Siatkówka

W sobotę wspieraj siatkarzy Legii

Piątek, 18 marca 2022 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godzinie 17:00 w hali na Mokotowie siatkarze Legii Warszawa podejmować będą drużynę Krispolu Września. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny w walce o miejsce w fazie play-off.



Krispol plasuje się obecnie na miejscu piątym w tabeli I ligi i ma o 10 punktów zdobytych więcej od Legii. Ekipa z Wielkopolski ma szansę powalczyć o wysoką lokatę przed decydującą fazą obecnego sezonu - miejsce trzecie jest cały czas w ich zasięgu.



Legioniści do meczu przystąpią pokrzepieni dwoma kolejnymi zwycięstwami po 3-0 - z Zaksą Strzelce Opolskie i Olimpią Sulęcin. Tym razem jednak podopiecznych Mateusza Mielnika czeka zdecydowanie trudniejsza przeprawa - rywal będzie o wiele bardziej wymagający niż dwaj ostatni przeciwnicy. Z drugiej strony, Krispol był także faworytem listopadowego meczu, a wówczas Legia zwyciężyła we Wrześni 3-1, przywożąc z trudnego terenu komplet punktów. Najbardziej zacięta była trzecia partia tamtego meczu, wygrana przez legionistów 29-27, po której w secie czwartym nasi siatkarze zwyciężyli już bardzo pewnie, 25-16.



Zapraszamy do hali na Mokotów, zachęcamy również do zakupu cegiełek, dzięki którym można pomóc naszej sekcji. Bilety na mecz kosztują 10 (ulgowe) i 20 złotych (normalne) i są do kupienia przy wejściu do hali przy Niegocińskiej. Płatność tylko gotówką.



Termin meczu: sobota, 19 marca 2022 roku, g. 17:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)