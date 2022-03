Nadrabiamy zaległości

Domowe spotkanie Legii z Bruk-Bet Termaliką miało w tym sezonie odbyć się już dwukrotnie. W pierwotnym terminie (22 sierpnia) zostało przełożone na wniosek gospodarzy, którzy walczyli wówczas o fazę grupową europejskich pucharów. Następnie planowano rozegrać mecz 8 lutego, lecz to również nie doszło do skutku - tym razem z wnioskiem o zmianę wyszli niecieczanie. Teraz po ośmiu miesiącach oczekiwań nadszedł wreszcie moment, żeby nadrobić zaległości, za które wirtualnie większość z nas co kolejkę dolicza 3 punkty spoglądając na ligową tabelę. KURSY NA LEGIA - TERMALICA FORTUNA Światełko w tunelu Przed kilkoma dniami Legia zanotowała czwartą wygraną z rzędu, dzięki czemu nieco wyprostowała swoją sytuację w tabeli Ekstraklasy, a ponadto awansowała do półfinału Pucharu Polski. Dla "Wojskowych" najważniejsze jest teraz regularne zdobywanie punktów i odrabianie tego, co zostało utracone w pierwszej części sezonu. W ostatnim spotkaniu przeciwko Górnikowi Łęczna trzy punkty legionistom zagwarantował Maciej Rosołek , który nie po raz pierwszy stał się autorem niezwykle cennego trafienia. Ponownie jedną z jaśniejszych postaci był Josue , który na dobre wkomponował się w styl gry Legii. Tym razem Portugalczyk zanotował asystę drugiego stopnia, kiedy idealnie obsłużył wychodzącego na skrzydle Mattiasa Johanssona . Wartym odnotowania jest również fakt, że po raz trzeci z rzędu stołeczny zespół zakończył spotkanie z czystym kontem. Seria Cezarego Miszty cały czas trwa, a młody zawodnik ani myśli oddawać miejsca między słupkami powracającemu po kartce Arturowi Borucowi i sprowadzonemu zimą Richardowi Strebingerowi . fot. Mishka / Legionisci.com Powroty Dobrą informacją dla Aleksandara Vukovicia jest powrót na wtorkowy mecz Maika Nawrockiego , który pauzował ostatnio z powodu żółtych kartek. Ponadto po kontuzji do pełni się wraca już Artur Jędrzejczyk , co jeszcze bardziej wzmocni rywalizację w formacji defensywnej. Obecnie największy znak zapytania można postawić przy formie jedynego napastnika, który ostatnio wybiega w składzie od pierwszej minuty. Tomas Pekhart nie wpisał się na listę strzelców w trzech ostatnich meczach, a mimo to trener cały czas ma do niego pełne zaufanie. Fakt, że Czech mocno pracuje jako pierwszy obrońca, ale my czekamy przede wszystkim na efekty w ofensywie. Na konferencji po meczu z Górnikiem Vuković zaznaczył, że wierzy w to, że już niebawem Pekhart przełamie się i znowu stanie się ważnym ogniwem w ataku Legii. Walka o utrzymanie Bruk-Bet Termailka nadal pozostaje najpoważniejszym kandydatem do spadku z Ekstraklasy. Najbliższy rywal Legii od jakiegoś czasu okupuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli i aktualnie traci do przedostatniego Górnika Łęczna dwa punkty. Pomimo tego początek tej rundy w wykonaniu graczy z Niecieczy nie był zły. Termalica wygrała trzy z ostatnich sześciu spotkań, pokonując m.in. Jagiellonię czy Cracovię. Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczas w całym sezonie niecieczanie zwyciężyli tylko pięciokrotnie, jest to na pewno rezultat godny uwagi. Przed kilkoma dniami Bruk-Bet Termalika zaznała już goryczy porażki, przegrywając na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. Gdzie oglądać? Spotkanie Legii z Bruk-Bet Termaliką rozpocznie się we wtorek o godzinie 18:45. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+4K Ultra HD, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.

JAK - 15.03.2022 / 21:28, *.petrus.pl ZOBACZYMY CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO W NASTĘPNYM MECZU. PRZECIEŻ TO SPADKOWICZE odpowiedz

krasnal - 15.03.2022 / 16:13, *.orange.pl Ciekaw jestem co Vuko zrobi?

Mateusz z Gór - 15.03.2022 / 15:56, *.orange.pl Proszę, proszę. Od widma spadku po granie w dni meczowe Ligi Mistrzów. I to w tak krótkim czasie! Brawo Legia! odpowiedz

bum - 15.03.2022 / 15:55, *.236.209 Odrabiamy straty..... Oby nie do Termalica heh.

A co do melanżu.... Jak wygrywają to niemam nic przeciwko. Ale jeżeli uj...ią z bbt to biada I'm lamusom!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 15.03.2022 / 14:34, *.orange.pl "Seria czterech wygranych meczów z rzędu widocznie zachęciła gwiazdy Legii Warszawa, aby rozerwać się w nocnym klubie. Piłkarze jednak mieli pecha, bo zostali przyłapani przez paparazzi, o czym informuje "Super Express".

"Super Express" informuje, że po ostatniej wygranej z Górnikiem Łęczna (1:0) część zawodników udała się na imprezę. Przyłapano ich w popularnym nocnym klubie Sen nad Wisłą. Zabawa trwała do białego rana, bo gdy w sobotę wybiła godzina 4, to nadal imprezowali w najlepsze.

"W towarzystwie pięknych pań raczyli się drogą whisky. Mimo zmęczenia po ciężkim piątkowym boju pod Lublinem niektórzy pląsali nawet przy stolikach. Co za kondycja!" - komentuje tabloid.

Na imprezowaniu przyłapano m.in. Mateusza Wieteskę i Pawła Wszołka. Piłkarze nawet chętnie pozowali do zdjęć z kibicami. "SE" żartuje z nich, twierdząc, że widocznie już świętują utrzymanie. odpowiedz

Luk - 15.03.2022 / 15:19, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: jak dziś nie wygrają , trzeba im przypomnieć w jakim klubie się znajdują. odpowiedz

Korek - 15.03.2022 / 16:01, *.chello.pl @Luk: obawiam się, że legijni imprezowicze jeszcze jakiś czas będą bardziej pamiętali klub "Sen nad Wisłą" niż rodzimy Klub. Z chemią trudno wygrać... odpowiedz

kalosz - 15.03.2022 / 14:16, *.mm.pl trzeba wygrac,bo po tymmeczu dopiero sie schody zaczną,a swoja droga co z tymi nowymi zawodnikami? np.mustafjew....veribic wypozyczenie doczerwca? zagraja chociaz jeden mecz w 1 zespole? odpowiedz

Wstyd Stasiek Wstyd !!! - 15.03.2022 / 14:12, *.plus.pl A Czerczesow domaga się od FIFA i UEFA przywrocenia Rosji do Gry o Mistrzostwa w Katarze . Stasiu Wstyd ty jednak lepiej to zdala od Legii się trzymaj !!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 15.03.2022 / 14:31, *.orange.pl @Wstyd Stasiek Wstyd !!!: Nie to, że go bronię, ale jest między młotem i sierpem. Nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. Zauważ jeszcze jedno - tzw. "świat cywilizowany" niszczy wszystkich Rosjan. A przecież są tacy Rosjanie, którzy tego nie popierają. Wszystko niestety ma drugie dno, ta wojna też...Myślisz, że gdyby zachował się inaczej, znalazłby uznanie jako Rosjanin, w oczach, w których widać ogromny fałsz? Szkoda zwykłych ludzi, żołnierzy, którzy giną, po obu stronach. Jedynie zwyrodnialców nie żal, a jest ich więcej, niż Putin, zapewniam... odpowiedz

floyd - 15.03.2022 / 14:45, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: ty to jesteś łeb. Kiedy dochodzi do takiej weryfikacji to albo jestes po stronie dobra, albo zła. Nie ma szarości. Wstyd ze ten hipokryta nosił nasze barwy odpowiedz

Leśny Dziadek - 15.03.2022 / 15:03, *.orange.pl @floyd: Masz rację (teoretycznie), ale... zakładasz że tu jest jakaś strona dobra. Po tej drugiej stronie (nazywanej przez Ciebie dobrem) nic nie jest białe. Postrzegasz ten konflikt z 1 piętra, a tu są jeszcze kolejne. Jak czegoś do końca nie kumasz, to nie oceniaj innych w ten sposób. odpowiedz

astor - 15.03.2022 / 15:24, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: Myślę , że większość zamordowanych Ukraińców też tego nie popierało. Tylko co z tego. Wojna nie jest sprawiedliwa. W Ukrainie morują ludzi a on co najwyżej mógł popaść w niełaskę. Nie można raczej stawiać znaku równości między tymi "niedogodnościami". odpowiedz

Precz ze Stachem !!! - 15.03.2022 / 15:41, *.plus.pl @Leśny Dziadek:



W takiej sytuacji byłbym za człowieczeństwem i stanąłbym za obrona ludzkiego życia ponad wszystko . Nawet ponad zawieszenie mojej drużyny co by zapewne bardzo bolało , ale bez porównania z bólem dzieci , które tracą matki , ojców w mgnieniu oka w mgnieniu rosyjskiej bomby . I to Stasiu powinien zrozumieć , że za to świństwo Rosja zostaje odstawiona na boczny tor od reszty w większości w miarę Normalnego Świata. A Stasiek staje za Rosją - Nigdy więcej niema go co przywiązywać z Legią bo Honor rzecz Święta - a Kysz i z Władimirem i Stasiem raz na zawsze . odpowiedz

Leśny Dziadek - 15.03.2022 / 16:03, *.t-mobile.pl @Precz ze Stachem !!!: Z tego punktu widzenia zgadzam się z kolegą w 100%. odpowiedz

tomciob - 15.03.2022 / 14:09, *.vectranet.pl Jak wygrywają niech chlają ale jak zaczną przegrywać... niech idą na ... (taki rosyjski statek przy Wyspie Węży). odpowiedz

L - 15.03.2022 / 13:43, *.t-mobile.pl Wygramy dzisiaj. odpowiedz

Piłkarz to prostak - 15.03.2022 / 13:16, *.t-mobile.pl Skóra fura ikomura

Raz keszcze sie okazało , ze piłkarze to nadzwyczaj primitywna kasta odpowiedz

Atmosferić - 15.03.2022 / 12:33, *.orange.pl Może kibice w tym autokarze nie bili tych mord co trzeba... odpowiedz

Atmosferić - 15.03.2022 / 12:17, *.orange.pl Verbić ostatni mecz o stawkę zagrał 12 grudnia 2021... gość jest zapewne nieprzygotowany do sezonu. Bo tam pewnie były co prawda przygotowania - ale on od 3 tygodni nie trenuje, bo uciekli przed wojną. Czyli musi się przygotowywać na nowo. Jest to transfer absurdalny biorąc pod uwagę że on zaraz będzie się pakował... bo zaraz koniec sezonu. Zaraz pewnie wyjdzie i złapie uraz mięśnia i przesiedzi do końca sezonu i hajs wybierze z bankomatu. Cała Legia - nic nie przemyślane wszystko na last minute... a potem wielkie zdziwienie że walka o spadek... odpowiedz

kalosz - 15.03.2022 / 14:20, *.mm.pl @Atmosferić: o czym tu gadac jak"najszybszy zaowdnik w europie" :) dostaje"chwilówki' od trenera :) niczym niedoswiadczony junior z perspektywami na granie w pilke:) odpowiedz

KrystekLegia - 15.03.2022 / 11:56, *.chello.pl Tylko Zwycięstwo... odpowiedz

Opoor - 15.03.2022 / 11:40, *.com.pl Co się tak czepiacie? Czy wstępując do Legii wstępujesz również w jakiś celibat? Wszystko jest dla ludzi przecież. odpowiedz

(L) - 15.03.2022 / 13:24, *.centertel.pl @Opoor :

W Anglii jest takie mądre powiedzenie: święta w klubie zaczynają się w maju ... jeszcze można by na to położyć wiadomo co, ale jakby mieli majstra w kieszeni, a nie jak bronią się przed spadkiem odpowiedz

ZenekL3 - 15.03.2022 / 13:35, *.chello.pl @(L): Dlatego Legia wywaliła tego beznadziejnego, żyjącego w celibacie Lewandowskiego a woli drobnych pijaczków, którzy po zakończeniu kariery płaczą, że nie zrobili wszystkiego co mogli. odpowiedz

Int - 15.03.2022 / 15:09, *.207.227 @Opoor : Ok. sami święci nie jesteśmy. Jakby to były dwa piwka po meczu to nikt by nic nie powiedział (a powinien). Ale chlanie wódy o 4? A później brakuje te pół metra,żeby dojść do podania. Tyle w temacie odpowiedz

ZenekL3 - 15.03.2022 / 11:18, *.chello.pl Jeśli kogoś jeszcze dziwi, że tak słabo szkolimy młodzież, to teraz już jest jasne, że głównym powodem jest brak alkomatów na terenie LTC. odpowiedz

antek - 15.03.2022 / 13:01, *.play-internet.pl @ZenekL3: chyba testów na białe odpowiedz

lolo - 15.03.2022 / 10:55, *.Gawex.PL A pijusy w pierwszym składzie? odpowiedz

INt - 15.03.2022 / 10:29, *.207.227 A później narodowa dyskusja: Czemu nie mamy sukcesów? A czy to szkolenie, a może na etapie przedszkolnym coś nie gra, a to trenerzy nie tacy, a może z finansowaniem?

Przecież odpowiedź mamy na tacy: Nasi piłkarze chleją wóde o 4 rano. Dziękuję za uwagę. odpowiedz

KaroL - 15.03.2022 / 10:27, *.play-internet.pl Szok jakie dzbany zamiast zamknąć się gdzieś na domówce to idą i piją jawnie w klubie nocnym jeszcze do 4 rano i cała Polska już chuczy o naszych panienkach było co opijać 1 zero z górnikiem to jak będzie remis z lech zdech to tydzień będą pili odpowiedz

oLaf - 15.03.2022 / 15:04, *.vectranet.pl @KaroL : o tak, ja na ich miejscu to po wynikach rundy jesiennej to ze wstydu bym się przez poł roku na imprezach nie pokazywał tylko zasuwał na treningach aby zmazać tę hańbę!!! a tu panienki zaczynają znowu pić.... : O odpowiedz

Legia - 15.03.2022 / 10:24, *.201.80 Chlejusy, piwko to jeszcze bym zrozumiał. Ale żeby łoić vódę z colą to przecież zabójstwo dla sportowca..... odpowiedz

Adaś - 15.03.2022 / 09:51, *.tpnet.pl Pijaczyny też nadrabiają zaległości.... w barze odpowiedz

Darek - 15.03.2022 / 09:35, *.chello.pl Pisałem po ostatnim meczu że piłkarzyki chyba na chwilę przestały chłać bo przebiegły 117 kilometrów.Dzisiaj czytam że jednak nie przestały chlać.

To,że oni mają klub i kibiców w dupie to wiadomo od dawna ale czy klub nad czymś kolwiek ma kontrole?

Widmo spadku zagląda nam w oczy piłkarzyki chlają do rana.To przechodzi ludzkie pojęcie. odpowiedz

(L) - 15.03.2022 / 09:24, *.centertel.pl https://sport.se.pl/galeria/pilkarze-legii-warszawa-zabalowali-w-sobotnia-noc/gg-AstP-i9sT-6v63/gp-ow6p-GaY1-9Sry odpowiedz

kalosz - 15.03.2022 / 14:25, *.mm.pl @(L): superexpres? haha tak samo wiarygodne zródlo informacji jak "fakt" :) odpowiedz

(L) - 15.03.2022 / 15:45, *.centertel.pl @kalosz:

Panie kalosz, masz Pan przecież foto ... na stole whisky Chivas XV; od razu zaznaczę, że daje radę znakomicie bez koli ... nawet tu amatorka odpowiedz

Byniu - 15.03.2022 / 14:22, *.vectranet.pl @(L): Ale wygrywają to należy im się.Gorzej gdyby po porażkach balowali,a poza tym integrują się w grupie,a nie melanżują na własną rękę.W sumie spoko sprawa.Dopóki wygrywają wszystko jest ok odpowiedz

M@c - 15.03.2022 / 07:53, *.chello.pl Trójeczkę poproszę:) Łykniemy Jagę. odpowiedz

