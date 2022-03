Abayomi odszedł do Wisły

Za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się nowy sezon amp futbol ekstraklasy. Zespół Legii przed nowymi rozgrywkami został poważnie osłabiony. Już wcześniej informowaliśmy, że drużynę opuścił najlepszy strzelec Legii i całej ligi, Bartosz Łastowski , który wrócił do TSP Kuloodpornych Bielsko-Biała. Dwóch ważnych graczy - Jakub Kożuch i Bamgbopa Abayomi wzmocniło z kolei Wisłę Kraków. Do rozgrywek amp futbol ekstraklasy dołączył kolejny zespół - Stal Rzeszów. Rozgrywki nadal odbywać się będą w formie turniejów, a w każdym z nich pauzować będzie jeden zespół. W inauguracyjnym turnieju, który w dniach 26-27 marca odbywać się będzie w Poznaniu, pauzować będzie właśnie beniaminek.

