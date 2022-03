Wygrana Sebastiana Milewskiego w PORS Junior U16

Sebastian Milewski z sekcji snookera Legii Warszawa zwyciężył w pierwszym w tym sezonie turnieju juniorskim PORS, w kategorii do lat 16. W Konstantynowie Łódzkim legionista wbił aż jedenaście z 22 notowanych brejków w tym dwa najwyższe - 52 i 49 punktów. W finale Milewski pokonał 3-1 reprezentanta gospodarzy, Kubę Zakrzewskiego z Akademii Snookera TS Lutnia Konstantynów Łódzki. Udanie startowali również pozostali legioniści. Hubert Micherdziński i Axel Wysoczański dotarli do ćwierćfinału, a dobrze w fazie grupowej rywalizowali Oliwier Niziałek i Wojciech Chojnacki . Z powodów osobistych w zawodach nie wystartował Kuba Makowski .

