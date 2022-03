Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek o godzinie 18:45. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - TERMALICA FORTUNA

Atmosferić - 18 minut temu, *.orange.pl Tortury dla oczu oglądanie tej parodii. A to dopiero 25 minut... odpowiedz

kami - 35 minut temu, *.chello.pl Mogę prosić jakiś stream do oglądania ? odpowiedz

Atmosferić - 19 minut temu, *.orange.pl @kami: https://vipleague.im/legia-vs-termalica-b-b-streaming-link-3 odpowiedz

kami - 2 minuty temu, *.chello.pl @Atmosferić: Wielkie dzięki! odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 57 minut temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson Jędrzejczyk Wieteska Hołownia

Slisz Josue

Wszołek Rosołek Muci

Włodarczyk odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.mm.pl Widać że bbt samymi wysokimi obrońcami, także mają plan ehhh ta nasza liga, dziś tylko 3 pkt, trochę oddechu przed zbliżającym się terminarzem odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ciekawe czy szlachta już wytrzeźwiała... odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl no,"mladen" to niech sie cieszy ze nie ma kogo na te pozycje bo by niegrał:) odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.mm.pl Kolejny raz Rafa Lopez ehhh kiedy on coś dobrego dał drużynie? odpowiedz

Rafa - 26 minut temu, *.centertel.pl @(L): gra na alibi mordo. Hajs leci a h.. od niego zależy na boisku odpowiedz

Verbič - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dawać tego nowego zanim zacznie kluby poznawać może coś pogra.... odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Verbič: gralostatnio ponoc w grudniu...jak krychowiak czy inny nasz kadrowicz:) juz wczesniej pisalem....druzyna rezerw tez potrzebuje wzmocnien:) odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @kalosz: jest po okresie przygotowawczym z Dinamem Kijów,tydzień temu miała odbyć się tam pierwsza kolejka wiosenna więc przypuszczam,że jest przygotowany na 100% aby zagrać choćby 30 minut... odpowiedz

Kucik - 2 godziny temu, *.co.uk Vukovic chyba lubi naszego legijnego rasiaka… odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Kucik: a nie lubi najszybszego piłkarza Europy.... Jego ostatnie 4 mecze to 6 minut... Dziś go nie ma nawet na ławce... odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Sss: czy naprawdę ten zawodnik to takie dno? Kiedyś Vukovic już uparł się by wystawiać Kulenovica, czyżby teraz uparł się żeby nie wystawiać Kastratiego? odpowiedz

KrystekLegia - 2 godziny temu, *.chello.pl TYLKO Zwycięstwo... odpowiedz

Wuja - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jakieś 2-3:0 mogłoby być. odpowiedz

