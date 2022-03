Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek o godzinie 18:45. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - TERMALICA FORTUNA

Komentarze (48)

+ dodaj komentarz

dodaj

lw73 - 41 minut temu, *.chello.pl Mladen w każdym meczu przynajmniej jednego babola robi. Czy Vuko nie może mu wybić z głowy podania w szerz boiska na 30m???? odpowiedz

xcx - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl sukces gadaczom przypomina suę, że amika wygrała z nimi 5-0 a potem przykładnie dostała od czwy U SIEBIE a my jedziemy 2x na wyjazd... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.mm.pl Mladen to jednak dzban odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl To 4 miejsce powinno być takim ratowaniem godności i honoru klubu w tym nędznym sezonie. odpowiedz

Gregory - 1 godzinę temu, *.chello.pl Artem Polarus dzisiaj podpisany i już gra, a Verbic dlaczego nie odpowiedz

krislegia - 1 godzinę temu, *.matrixinternet.pl @Gregory: jakie dziś ?

od 2 tyg z nimi trenuje odpowiedz

Krzysiu - 1 godzinę temu, *.chello.pl @krislegia:

ale dzisiaj była wiadomość na 90 minut oficjalna odpowiedz

Lwów - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Tymczasem w Zagrzebiu autocar piłkarzy Dinama Zagrzeb (Emreli tam gra) został zaatakowany przez kibiców Hajduka. Ciekawe czy Nagie odejdzie z Dinama na skutek rasizmu i powiązań kibiców Hajduka z Ormianami. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Co maja mi teraz do powiedzenia ci ktorzy krytykowali to ze uwielbiam trenowanie zepsolu przez vuko? odpowiedz

Zealley - 1 godzinę temu, *.chello.pl jeszcze się włączą w walkę o mistrza odpowiedz

Macoomba - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Legia Darka Mioduskiego odpaliła i rozpoczęła marsz w górę tabeli. Jest jeszcze szansa na puchary. Gdzie są krytycy? odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Macoomba: Szansa na puchary są tylko przez puchar polski. Przez ligę pierwsza 3 jest poza zasięgiem. My maksymalnie w tym sezonie wygrywając wszystko do ostatniej kolejki możemy mieć 58 pkt - problem polega na tym żę czołowa 3 już ma 51,50 i 49. Nie ma szans na podium dające puchary. Ale 4 miejsce jest w zasięgu. odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Atmosferić:

jak wszyscy z czołówki zaczną przegrywać - to tylko Liga Polska - różne cuda mogą się dziać odpowiedz

Koz(L) o - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Atmosferić: i właśnie czwarte miejsce może dać eliminacje, gdyby lech bądź rakow zdobyłoby Puchar a nie my odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Koz(L) o: No faktycznie. Ciekawe. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Koz(L) o: Wolę puchar. odpowiedz

Szelka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Macoomba: pisząc o Legi DM obrażasz Vuko i obecnych piłkarzy. Takie uproszczenia zawsze są nieobiektywne i krzywdzące. Miodek nie kiwną palcem w procesie odbudowy drużyny, a jedynie namieszał ze złotoustnym MH. Kolego, włącz myślenie...! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niech będzie 6-0 i rekodowa wygrana w tym sezonie. odpowiedz

40+ - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Piłkarze,Brawo Trenerze.Co prawda to Termalica ale dzisiaj fajnie się Was ogląda.Jest progres.Niech Częstochowa się schowa bo nadchodzi Legion.Czuje w moczu ,że dwa razy ich ogramy.Panowie Jesteśmy z Wami. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W końcu długimi fragmentami ogląda się grę Legii z przyjemnością. Josue klasa sama w sobie. Taką Legię chce się oglądać zawsze. Oby tak to wszystko funkcjonowało również w Częstochowie. odpowiedz

krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl Jeszcze lewa strone Verbic rozkreci i moze byc dobrze .

Wiem ze BBT to czerwona latarnia ale niezle to wyglada odpowiedz

booker - 1 godzinę temu, *.chello.pl @krislegia:

Latal zawsze umie przygotować swoje ekipy;

za Czerczesowa Legia zremisowała z Piastem 1--1 u siebie, w grudniu odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Skoro Wietes opił się whiskacza i wali po tym, jak śliwka gruchę, to niech częściej się organizują na takie potańcówki. odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ktos chce jeszcze powyzywac Johansona od ikei? albo pomarudzic ze Josue czlapie? odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @ja: zobaczymy co z Rakowem będzie chociaż lepiej im oddać 3pkt za puchar odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Mam nadzieje że nie spoczną na tym 3-0. odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia Mistrz! odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Tortury dla oczu oglądanie tej parodii. A to dopiero 25 minut... odpowiedz

1918 - 2 godziny temu, *.net.pl @Atmosferić: Dalej tak uważasz? Zauważyłem, że jesteś straszną marudą... odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @1918: Po 1 golu lepiej to wygląda. odpowiedz

kami - 3 godziny temu, *.chello.pl Mogę prosić jakiś stream do oglądania ? odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl @kami: https://vipleague.im/legia-vs-termalica-b-b-streaming-link-3 odpowiedz

kami - 2 godziny temu, *.chello.pl @Atmosferić: Wielkie dzięki! odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson Jędrzejczyk Wieteska Hołownia

Slisz Josue

Wszołek Rosołek Muci

Włodarczyk odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.mm.pl Widać że bbt samymi wysokimi obrońcami, także mają plan ehhh ta nasza liga, dziś tylko 3 pkt, trochę oddechu przed zbliżającym się terminarzem odpowiedz

Pablo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ciekawe czy szlachta już wytrzeźwiała... odpowiedz

kalosz - 4 godziny temu, *.mm.pl no,"mladen" to niech sie cieszy ze nie ma kogo na te pozycje bo by niegrał:) odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.mm.pl Kolejny raz Rafa Lopez ehhh kiedy on coś dobrego dał drużynie? odpowiedz

Rafa - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L): gra na alibi mordo. Hajs leci a h.. od niego zależy na boisku odpowiedz

Verbič - 4 godziny temu, *.plus.pl Dawać tego nowego zanim zacznie kluby poznawać może coś pogra.... odpowiedz

kalosz - 4 godziny temu, *.mm.pl @Verbič: gralostatnio ponoc w grudniu...jak krychowiak czy inny nasz kadrowicz:) juz wczesniej pisalem....druzyna rezerw tez potrzebuje wzmocnien:) odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @kalosz: jest po okresie przygotowawczym z Dinamem Kijów,tydzień temu miała odbyć się tam pierwsza kolejka wiosenna więc przypuszczam,że jest przygotowany na 100% aby zagrać choćby 30 minut... odpowiedz

Kucik - 4 godziny temu, *.co.uk Vukovic chyba lubi naszego legijnego rasiaka… odpowiedz

Sss - 4 godziny temu, *.aster.pl @Kucik: a nie lubi najszybszego piłkarza Europy.... Jego ostatnie 4 mecze to 6 minut... Dziś go nie ma nawet na ławce... odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Sss: czy naprawdę ten zawodnik to takie dno? Kiedyś Vukovic już uparł się by wystawiać Kulenovica, czyżby teraz uparł się żeby nie wystawiać Kastratiego? odpowiedz

1596 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Redi: pora odszczekać dzieciaku. Zmień klub pajacyku. odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.chello.pl TYLKO Zwycięstwo... odpowiedz

Wuja - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jakieś 2-3:0 mogłoby być. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.