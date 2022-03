Latal: W drugiej połowie graliśmy już o nic

Radoslav Latal (trener Bruk-Betu): Zagraliśmy dobrze pierwsze 30 minut, mieliśmy jedną sytuację. Potem jak straciliśmy bramkę to po kontrze i swoich błędach rywale strzelili kolejne dwie. W drugiej połowie Legia dominowała i właściwie o nic już się nie grało. Gratuluję Legii zwycięstwa. My będziemy dalej walczyć o utrzymanie.

Szymon - 30 minut temu, *.chello.pl Szczerość to potęga. odpowiedz

