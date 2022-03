Oceny legionistów za mecz z Bruk-Betem

Najwyższą notę za wtorkowy mecz z Termaliką przyznaliście Josue. Występ Portugalczyka oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Bardzo dobre oceny uzyskali także Tomas Pekhart, Mateusz Wieteska i Mattias Johansson. Najniżej oceniliście występ Filipa Mladenovicia. W sumie oceniało 1011 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7. Josue 5,2 Pekhart 4,7 Wieteska 4,6 Johansson 4,3 Slisz 4,0 Wszołek 3,9 Rose 3,9 Miszta 3,6 Rafael Lopes 3,4 Jędrzejczyk 3,4 Nawrocki 3,4 Rosołek 3,3 Muci 3,1 Celhaka 3,1 Sokołowski 2,9 Mladenović 2,6

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Mladen, to się chyba założył, że będzie najgorszym zawodnikiem Legii w tym sezonie. Inaczej nie da się wytłumaczyć tego cyrku, który odstawia na boisku. odpowiedz

