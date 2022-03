Benjamin Verbič piłkarzem Legii!

Benjamin Verbič , 38-krotny reprezentant Słowenii i dotychczasowy zawodnik Dynama Kijów, podpisał z Legią Warszawa kontrakt obowiązujący do końca obecnego sezonu. Będize występował z numerem 77. - Jestem bardzo zadowolony, że podpisałem kontrakt z Legią Warszawa. Legia to wielki klub ze wspaniałą historią, to najlepszy klub w Polsce. Mam nadzieję, że do końca sezonu pomogę zespołowi wygrać puchar i grać najlepiej jak potrafię w lidze - mówi Benjamin Verbić. 28-letni Słoweniec może występować na pozycji lewego pomocnika lub napastnika. Jego największymi sukcesami w karierze klubowej są dwa dublety z FC Kopenhaga (2016, 2017) oraz dublet z Dynamem Kijów (2021). Verbić trzykrotnie brał udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów i czterokrotnie w Lidze Europy. Łącznie w europejskich pucharach wychodził na boisko w 59 spotkaniach. - Rozmowy o przejściu Benjamina do Legi rozpoczęliśmy w lutym, ale obserwowaliśmy go znacznie wcześniej. Oczywiście, z powodu wojny na Ukrainie otworzyły się inne możliwości. Oczekiwania są bardzo konkretnie: ma nam pomóc w wygrywaniu meczów. Nadal nie mamy komfortowej sytuacji w tabeli i każda pozycja wyżej jest dla nas cenna, również ze względu przychodów. Tym ruchem zwiększamy sobie też szanse w Pucharze Polski - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński . - Verbić jest zawodnikiem dobrym technicznie, który świetnie kontroluje piłkę. Inni piłkarze nie mają obaw, żeby podawać do niego, bo jest w stanie dużo wykreować. Ma odpowiednie doświadczenie, grał na bardzo dobrym poziomie w Kopenhadze i Kijowie, również w europejskich pucharach. Zdaję sobie ekipę z dużych oczekiwań kibiców. Dajmy mu czas, żeby się wdrożył - wtedy on może dać nam więcej - dodaje dyrektor Zieliński.

AAA - 12 minut temu, *.chello.pl Dawać typa od 1 min juz gorszy od Jozina z Bazin nie będzie na pewno. odpowiedz

Analfabeta - 42 minuty temu, *.chello.pl Ludzie !!! Kto o zdrowych zmysłach zatrudnia 38-latka??? odpowiedz

B - 35 minut temu, *.42.108 @Analfabeta: nawet nie musisz podpisać się Analfabeta , to widać. A transfer super. Okazję trzeba było wykorzystać. Pozdrawiam odpowiedz

Szmu(L)ki - 35 minut temu, *.chello.pl @Analfabeta: chyba jesteś bardziej nawalony niż osoba, która pisała ten tekst i nawaliła błędów.

On ma 28 lat. 38 to ma występów w reprezentacji



iksde odpowiedz

B - 32 minuty temu, *.42.108 @Analfabeta: Ty już nie musisz podpisać się Analfabeta. To widać. Transfer super. Pozdrawiam odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 45 minut temu, *.datapacket.com Chyba jakiś ogórek raczej? odpowiedz

Sobo(L)ew. - 31 minut temu, *.255.115 @Krzeszczu 2.0: na uj tu zaglądasz i pieprzysz farmazony. Wyjazd z tąd dziadu. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 21 minut temu, *.datapacket.com @Sobo(L)ew. : Wracaj do szkoły farfoclu odpowiedz

matus007 - 50 minut temu, *.orange.pl brawoo wzmocnienie odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 kolejny ogor. witamy na pokladzie . sabotazu ciag dalszy !!!!! odpowiedz

NIE DLA STAŚKA !!! - 1 godzinę temu, *.com.pl CZERCZESOW podpisał się pod listem Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej skierowanej do Fifa i Uefa o przywrócenie Rosji do walki o Mistrzostwa Świata . Brawo Stasiek Ty już NIE Do Legii i jak najdalej od NAS ! odpowiedz

Rafalgral - 3 minuty temu, *.orange.pl @NIE DLA STAŚKA !!!: stasiek z rosji mogl wyjsc ale rosja z niego nie wyjdzie. odpowiedz

Pierwszy - 1 godzinę temu, *.75.50 Natychmiast za Mladenovica. Gorzej nie zagra. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Pierwszy: Chyba za Pekharta!!! odpowiedz

STARA (L) - 1 godzinę temu, *.gvt.pl Nareszcie może coś porządnego, a nie wiecznie sprowadzany szrot z zagranicy... odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Po co Zieliński opowiada takie bajki,że Verbiciowi przyglądali się wcześniej,sugerując że pewnie był przymierzany do Legii? Gdyby nie tragedia,która dzieje się na Ukrainie i sytuacja do której są zmuszeni zagraniczni piłkarze występujący w tym kraju zapewne w Legii nigdy by nie wylądował bo po prostu nie było by środków na jego ściągnięcie.(transfer markt wycenia go na 4,5 mln euro) Nie czarujmy się. odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sebo(L): słuszna uwaga Kolego. Prawdopodobnie Zielek już niestety przesiąkł miodusczyzną. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl @Sebo(L): piłkarz na poziomie Vadisa? Tylko czy zdąży zgrać się z drużyną? Da jakość od razu? W każdym bądź razie to jest takie transferowe światełko w tunelu. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dobry grajek. Razem z Josue mogą stworzyć najlepszą parę pomocników w lidze. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl "Jestem bardzo zadowolony, że podpisałem kontrakt z Legią Warszawa. Legia to wielki klub ze wspaniałą historią, to najlepszy klub w Polsce"



czy tylko ja zauważyłem że to zdanie wypowiada każdy przychodzący zawodnik z zagranicy za kadencji pudla? odpowiedz

kktomekk - 2 godziny temu, *.telefonica.de @tomiacab: dokladnie tak samo pomyslalem.

Jak w korporacjach maja pewnie z 1-3 jakichs standardowych tekstow na wypowiedz zawodnika po podpisaniu umowy.

A sa do tego tak beznadziejni, ze zawsze biora ta sama...

Bodek wracaj! odpowiedz

Tomasz,co to masz - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @kktomekk: Bodek oddaj milion z LM co na Legii zarobiłeś, powinienes powiedzieć odpowiedz

Brawo Zielu - 2 godziny temu, *.orange.pl jeszcze tylko bramkarz, czterech obrońców, trzech pomocników i dwóch napastników...i może się utrzymamy :-) odpowiedz

CZAS NIE JEST NASZYM PRZYJACIELEM....CYKA A MY MUSIMY GO GONIĆ...ŻYCIE... - 2 godziny temu, *.17.103 TU NIE MA CZASU, JAK TO W POLSKIEJ MYŚLI SZKOLENIWEJ, JUŻ Z ZE SŁONIKAMI POWINIEN WEJŚĆ CHODŻ NA DRUGĄ POŁOWE! odpowiedz

Tom Horn - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nooooo graty dla Zielińskiego.Kolejne nazwisko w legii.Nie spodziewałem się tego transferu.W Dynamie może nie był wybitnym zawodnikiem ale na pewno miał znaczące wyniki dla tego klubu.Oby miał tak dobre występy oraz miał mega pozytywny wpływ na piłkarzy legii tak,jak kiedyś Vadis Ojija Ofoe.

Co do jego występów to powinien grać na lewym skrzydle.Rosolek na ławkę a Kastratiego pogonic skoro taki krewki odpowiedz

NAS - 49 minut temu, *.net.pl @Tom Horn: Won do siebie na stronę śmieciu. Cwel wszystkie wymienione drużyny napisał z dużej litery oprócz Legii. Czemu redakcja nie blokuje takich ch...ów odpowiedz

miron - 3 godziny temu, *.play-internet.pl "Dajmy mu czas, żeby się wdrożył" tego czasu nie mamy... z miejsca powinien do składu wskoczyć.Kontrakt ma do końca obecnego sezonu czyli końcówka mają... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.165.122 @miron : ale w Dinamie konczy mu sie w grudniu wiec w czerwcu juz bedzie mogl negocjowac z innymi klubami i moze zostanie tu na dluzej? Chociaz to uznane nazwisko wiec pewnie sie zglosi jakies MLS, Arabia, ale kto wie... odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @miron : oświećcie mnie jak to było, że tego Kolumbijczyka z Sherrifa nie chcieli, bo tylko do końca sezonu chciał kontrakt. Teraz 1/3 rundy wiosennej za nami, a Ci kontraktują gościa... do końca sezonu. Chociaz do braku logiki i konsekwencji niestety Legia juz nas przyzwyczaiła:( Notabene ten Castenada już kilkoma bramkami pomógł Warcie. odpowiedz

Legia-79 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Guny: Witam, MASZ RACJĘ !!! W Legii cały czas jest WSZYSTKO DO GÓRY NOGAMI !!! AVE LEGIA. FANATYCZNE SERDECZNOŚCI. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dwie siódemki? Oby nie było z tego podwójnego pecha, wiadomo z czym się wiąże ten numer w L. Powodzenia Verbi. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dobry pilkarz takich nam potrzeba odpowiedz

word!up - 3 godziny temu, *.inetia.pl Dawać go na lewe skrzydło bo tam obecnie jest lipa . W ataku i obronie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.165.122 @word!up: ta, na pewno bedzie gral od razu. Jak my mamy podobnego pilkarza do Verbicia (Muci) a na skrzydle gra Rosolek a ostatnio nawet Lopes... odpowiedz

pepe - 3 godziny temu, *.plus.pl Oby Nam pomógł zanim wróci do siebie. odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Slisz na ławę a nowy zawodnik w jego miejsce i od razu Legia zacznie lepiej grać... odpowiedz

chrisSiekierki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @gazza: Kolego nie zauważyłeś że to zupełnie inna pozycja na boisku... a co do Slisza to się zgadzam, gra słabo ( poza ostatnim meczem ) odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zanim Vuko uzna, że jest gotowy to się skończy sezon... odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dobra wiadomość. Oby tylko grał zamiast siedzieć na ławce czekając, aż Vuko nagle uzna, że pasuje my do koncepcji odpowiedz

Biała Siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Adam: Zaraz się okaże ,że nie jest gotowy ,będzie za pół roku ,heee odpowiedz

