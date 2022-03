Pora na przekonujące zwycięstwo

Kursy na mecz

Poniedziałek, 14 marca 2022 r. 23:43 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

W rundzie wiosennej Legia jest jedną z najlepiej punktujących drużyn w Ekstraklasie. Lepszy jest jedynie Raków Częstochowa, który w sześciu meczach zgromadził 16 punktów. Wojskowi i Portowcy mają na swoim koncie po 13 oczek. We wtorek legioniści odrobią ligowe zaległości i zmierzą się z Bruk-Betem, z którym niemal miesiąc temu zremisowali na wyjeździe 0-0. Teraz liczymy nie tylko na trzy punkty, ale także na więcej niż jedną bramkę.



Według bukmacherów Fortuny podopieczni Aleksandara Vukovicia są zdecydowanym faworytem tego spotkania. Kurs na Legię wynosi ok. 1.60, a na rywali 5,80. Na opcję, że wygra Legia i przy Łazienkowskiej zobaczymy co najmniej trzy gole kurs ustalono na ponad 2,50.



KURSY NA LEGIA - TERMALICA

FORTUNA 1 1.6 X 4.2 2 5.8







Prosty bonus na start

Fortuna ma dla nowych graczy bonus - pierwszy zakład Bez ryzyka do 600 zł. Co to oznacza w praktyce? Wygrana albo zwrot stawki! Jeżeli pierwszy kupon po założeniu konta będzie zwycięski gracz otrzymuje wygraną, a jeżeli kupon ten będzie przegrany Fortuna zwraca pełny wkład, maksymalnie do 600 zł. Nie ma znaczenia, na jakie rozgrywki sportowe i za jaką kwotę zostanie postawiony pierwszy kupon.



Jak to działa? Gracz stawia kupon składający na wygraną Legii z Niecieczą do zera za 600 zł.

Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie, czyli ok. 1200 zł

Przegrywa – postawione 600 zł wraca na jego konto. Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie Fortuna przyznaje w prezencie 20 zł do wykorzystania na grę.



Betbuilder w Fortunie



Betbuilder jest czymś w rodzaju konstruktora zakładów bukmacherskich, który pozwala tworzyć własne spersonalizowane zakłady w ramach jednego wydarzenia sportowego. Po dodaniu kilku zakładów z jednego meczu bukmacher automatycznie przelicza kurs całkowity zbudowanego zakładu. W skrócie, tworzysz jeden zakład z wieloma zdarzeniami w ramach jednego spotkania/meczu.



Do swojego zakładu możesz dodać kilkanaście różnych selekcji z oferowanych rynków. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż nie mogą się one bezpośrednio wykluczać. Mogą być to:

zwycięzca meczu

obie drużyny strzelą

suma goli, rzutów rożnych, kartek

dokładny wynik meczu

wynik do przerwy

podwójna szansa

wynik do przerwy/wynik końcowy

kto zdobędzie bramkę

kto dostanie kartkę



Taka opcja dostępna jest na wtorkowy mecz Legia - Nieciecza.