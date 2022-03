Szaliki Boże Chroń Fanatyków

W przerwie dzisiejszego meczu z Termalicą przy Łazienkowskiej Nieznani Sprawcy prowadzić będą sprzedaż najnowszej produkcji spod szyldu Ultrawersytetu Warszawskiego - szalików z hasłem "Boże Chroń Fanatyków", z kultowej już oprawy pokazanej na meczu z FC Den Haag. Cena szalika to 40 złotych, a cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na kolejne oprawy.

stefan - 32 minuty temu, *.plus.pl Wreszcie!:) odpowiedz

