26. kolejka Ekstraklasy. Ciasno na szczycie i na dnie

DDW - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl I znów wygrała mecz…

Dzisiaj????????za L urwijcie pkt medalikom odpowiedz

Zu(L)us - 19 godzin temu, *.centertel.pl BRAVO Pogoń. Idź na Majstra

Z rakowem remis biorę w ciemno

odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Zagłebiu Lubin życzę spadku do niższej ligi. Szkoda marnować miejsca w ekstraklasie na taki klub. Małe miasto, mało kibiców słabi piłkarze i jeszcze słabszy trener. Niech spadają Zagłębie, Górnik i Nieciecza. odpowiedz

Korwinista - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @L: zamiast Zagłębia będzie sąsiedzka Miedź odpowiedz

szymoniu - 35 minut temu, *.centertel.pl @Korwinista: Na jeden sezon...i spadek....taka liga odpowiedz

Mariot85 - 23 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Co tu dużo mówić BRAWO PORTOWCY TYLKO MISTRZ nie amica odpowiedz

Jari - 18.03.2022 / 20:09, *.chello.pl Będzie dobrze wygramy z Rakowem… odpowiedz

kalosz - 18.03.2022 / 23:14, *.mm.pl @Jari: kibicowsko chyba.... :) odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @kalosz: nie płacz. odpowiedz

