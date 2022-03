Wieteska powołany do reprezentacji Polski

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe mecze. 24 marca Polska zagra w Glasgow mecz towarzyski z reprezentacją Szkocji, a 29 marca w Chorzowie zmierzy się w finale baraży o awans do mistrzostw świata ze Szwecją lub Czechami. Powołanie otrzymał jeden piłkarz Legii Warszawa, Mateusz Wieteska. Kadra Polski: Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina, Włochy), Kamil Grabara (FC København, Dania), Łukasz Skorupski (Bologna FC, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy) Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Matty Cash (Aston Villa FC, Anglia), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Michał Helik (Barnsley FC, Anglia), Marcin Kamiński (FC Schalke 04, Niemcy), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor Kulübü, Turcja), Arkadiusz Reca (Spezia Calcio, Włochy), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa, Rosja), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Mateusz Wieteska (Legia Warszawa) Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County FC, Anglia), Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty, Kazachstan), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar, Rosja), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Konrad Michalak (Konyaspor Kulübü, Turcja), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Przemysław Płacheta (Norwich City FC, Anglia), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa, Rosja), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (Empoli FC, Włochy) Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution, USA), Robert Lewandowski (FC Bayern München, Niemcy), Arkadiusz Milik (Olympique de Marseille, Francja), Krzysztof Piątek (ACF Fiorentina, Włochy), Karol Świderski (Charlotte FC, USA)

Atmosferić - 21 minut temu, *.orange.pl Gościu + trener którzy spuścili Legie na dno tabeli teraz będą się starali zawalić baraże. odpowiedz

kuman - 45 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl no tak bo super ekspres napisał że pili, a co ku...wa nie można iść im do knajpy? przecież nie fotek że są nachlani to można pisać z tego żyją odpowiedz

pol - 1 godzinę temu, *.chello.pl No to właśnie mamy obraz mizeroty polskiej reprezentacji,skoro taki kaleczniak zostaje do niej powołany odpowiedz

Wieteska na afterze u Sokoła - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Przecież to byl zwykly after odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 1 godzinę temu, *.orange.pl Cofnąć powołanie.... odpowiedz

Miczel - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gruby będzie miał z kim dziabnąć odpowiedz

Lukas - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dlatego sobie musieli dziabnąć... odpowiedz

Mifito - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Trzeba to opić odpowiedz

Ha ha - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ha ha ha, wystarczy... . Lubię Mateusza, też jestem z Grodziska... Ale to powołanie to kiepski żart. odpowiedz

januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl chyba po zdjeciach w superaku czasiu go namierzyl xd widac chlopaki zadowolone z sytuacji w tabeli i bylo co swietowac xd odpowiedz

