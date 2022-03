W Poznaniu 9 kwietnia

Wtorek, 15 marca 2022 r. 10:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono szczegółowy terminarz 28. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 9 kwietnia, o godzinie 17:30.



Najbliższe mecze Legii:

15.03.2022 (WT) 18:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

19.03.2022 (SO) 15:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

02.04.2022 (SO) 20:00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

06.04.2022 (ŚR) 18:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa (PP)

09.04.2022 (SO) 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa



