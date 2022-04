Zmiany kadrowe w Akademii - zima i wiosna 2022 r.

Wtorek, 26 kwietnia 2022 r. 14:16 Raffi, źródło: Legionisci.com

W przerwie zimowej w niektórych zespołach Akademii doszło do zmian kadrowych, tradycyjnie stosunkowo niewielkich. W rozgrywkach U9-U13, okienko transferowe zamykało się dopiero w kwietniu i tu zmiany następowały później. W rozwinięciu - lista zmian w składach drużyn, dokonanych w obecnym okresie transferowym, z uwzględnieniem Legii II.



Dla większej przejrzystości zmiany ułożono rocznikami z których są dani zawodnicy, a nie drużynami, w których trenują; należy jednak pamiętać, że niekiedy różnica ta wynosi nawet do 2 lat. Niekiedy również faktyczna zmiana dokonuje się do kilku miesięcy wcześniej niż formalny transfer tj. przerejestrowanie zawodnika do innego klubu (np. już po zamknięciu poprzedniego okienka transferowego, ale na długo przed końcem rundy). W niektórych przypadkach (szczególnie w LSS) zawodnik może nie być zgłoszony na daną rundę do rozgrywek, ale dalej trenować z drużyną bądź być jej zawodnikiem i wrócić na następną rundę do rozgrywek.



Na liście uwzględniono transfery dokonane formalnie tj. z przerejestrowaniem zawodnika. W niektórych przypadkach dany gracz od dłuższego czasu (niekiedy już w trakcie rundy jesiennej) trenuje już z nowym zespołem, ale do sfinalizowania transferu i potwierdzenia do gry dochodzi dopiero po zakończeniu rozgrywek ligowych rundy.



Legia II:

- Odchodzą:

Hubert Derlatka (Broń Radom)

Tomasz Nawotka (Sandecja Nowy Sącz)

Rui Gomes (SC Covilhã)

Jehor Macenko (Śląsk II Wrocław)



- Przychodzą:

Nikodem Niski (PO, powrót po 2 miesiącach z wypożyczenia do GKS Bełchatów)

Jakub Czajkowski (LO, powrót z wypożyczenia do Pogoni Grodzisk Maz.)

Filip Laskowski (ŚP, wyp. z Podbeskidzia Bielsko-Biała)

Damian Warnecki (P, GKS Bełchatów)



- zawodnicy awansowani z drużyn juniorskich:

Dawid Kiedrowicz

Jordan Majchrzak

Miłosz Pacek

Szymon Bednarz



Dodatkowo na niektóre mecze III ligi powoływani są gracze trenujący z CLJ U18.



Rocznik 2003/4 [CLJ U18]:

- Odchodzą:

Kajetan Staniszewski (Arka Gdynia)

Bartosz Wicenciak (Pogoń Siedlce)

Ignacy Dawid (Widzew II Łódź)



- Przychodzą:

Mykyta Sytnykow [2004](P, FK Oleksandrija, wcześniej DVUFK Dnipro, FK Dnipro, AFK Dnipro-2004, Lider Dnipro)



Rocznik 2005:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

(brak)



Rocznik 2006:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

Antoni Majchrowski (PP/LP, SEMP Ursynów)

Luka Lemishko (PP, Karpaty Lwów, wcześniej Dynamo Kijów i FK Lwów)



Rocznik 2007:



(bez zmian)



Rocznik 2008:

- Odchodzą:

Artur Sikorski (powrót do AP Brychczy)



- Przychodzą:

(brak)



- gracze LSS zgłoszeni po raz pierwszy do rozgrywek ligowych drużyn reprezentacji LSS U13:

Krzysztof Oracz (PO, Mustangi Podkowa Leśna)



- gracze z drużyny LSS grający w poprzedniej rundzie w lidze, których nie zgłoszono do obecnych rozgrywek (nz) lub zostali zgłoszeni do innych klubów:

Franciszek Skorżyński (APN Talent Radom)

Jakub Ciesielski (nz - nie wznowił treningów)



Rocznik 2009:

- Odchodzą:

Fabian Mazur (wypożyczony z powrotem do Korony Kielce)



- Przychodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2009 LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U13) po raz pierwszy:

(brak)



- gracze z drużyny LSS zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na wiosnę:

(brak)



Rocznik 2010:

- Odchodzą:

(brak)



- Przychodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2010 LSS zgłoszeni po raz pierwszy:

Jan Lewandowski (UKS Football Academy Warszawa)



- gracze z drużyn LSS 2010 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na wiosnę:

(brak)



Rocznik 2011:



- Odchodzą:

Juliusz Liwartowski (Wicher Kobyłka)

Stanisław Ziętek (Legionovia Legionowo)

Michał Kuć (KS Ursus)



- Przychodzą:

Stanisław Głębowski (O/P, UKS Varsovia, wcześniej AP Hutnik Varsovia)

Wojciech Łygan (P, Legionovia Legionowo, wcześniej Wisła Jabłonna)

Tomasz Stefański (P, AP 11 Legionowo)



- Gracze z rocznika 2011 (i młodsi) LSS zgłoszeni (do drużyn reprezentacji LSS U11) po raz pierwszy:

(brak)



- gracze z drużyn LSS U11 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek w Legii na wiosnę:

(brak)



Rocznik 2012:

- Odchodzą lub nie zostali zgłoszeni do rozgrywek:

(brak)



- przychodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2012 LSS zgłoszeni po raz pierwszy:

Marcel Czasak (LSS)

Mikołaj Dmitrowicz (LSS / UKS Football Academy Warszawa)

Adrian Gerwatowski (Drukarz Warszawa)

Maksymilian Gogół (LSS)

Tymoteusz Goździk (LSS)

Oskar Jabłoński (LSS)

Damian Jakubowski (LSS/AP Wilki Warszawa)

Oskar Janiszewski (LSS)

Marcel Kott (LSS)

Tytus Kozakiewicz (LSS)

Borys Królik (LSS)

Kajetan Napora (LSS)

Tymon Pawłosik (LSS)

Jan Sieciński (LSS)

Kacper Sosnowski (LSS)

Antoni Szutkowski (LSS)

Bruno Wujec (LSS/WBS Warszawa)

Piotr Będkowski

Ignacy Trębaczkiewicz

Norbert Korzeniewski

Andrzej Mikhiejkin

Jan Coddington

Bruno Łokaj

Antoni Chmielewski



- gracze z drużyn LSS 2012 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na wiosnę:

Nikodem Strzałkowski (nz)



Rocznik 2013:



- Gracze z rocznika 2013 LSS (i młodsi) zgłoszeni do ligi po raz pierwszy:

Oliwier Siuda [2013](N/P, Broń Radom, wcześniej Radomiak i Broń)

Wojciech Tadych [2013] (LSS)



- gracze z drużyn LSS 2013 zgłoszeni w poprzedniej rundzie do ligi, którzy zostali zgłoszeni do innych klubów lub nie zostali zgłoszeni (nz) do rozgrywek w Legii na wiosnę:

(brak)



Rocznik 2014:

- Odchodzą:

(brak)



- Gracze z rocznika 2014 (i młodsi) LSS zgłoszeni po raz pierwszy:

(brak)